El presidente de LaLiga, Javier Tebas, calificó de "fuerte" la comisión millonaria que, según una información de 'El Confidencial', la Federación Española de Fútbol (RFEF) pactó con la empresa Kosmos, de la que el jugador del Barcelona Gerard Piqué es copropietario y consejero delegado, por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí.

El máximo mandatario de LaLiga aseguró, en declaraciones a los medios de comunicación presentes en las instalaciones del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, que prefiere abstenerse de dar su opinión sobre lo sucedido hasta que no lea toda la información y sus implicados den su versión.

"No he oído los audios. Es un tema en el que hasta que los implicados no den su opinión yo no voy a decir nada; y ellos tendrán que decir sobre si esos audios son ciertos o no son ciertos, si lo que se habla ahí es de verdad o no", afirmó.

Tebas se refiere a los audios de las conversaciones mantenidas entre el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y el jugador azulgrana y documentos sobre el contrato firmado para seis ejercicios con la compañía pública saudí, Sela, que aseguró a la RFEF la cantidad de 40 millones de euros por cada edición y 4 para Kosmos.

La información publicada por El Confidencial indica que Rubiales y Piqué iniciaron en marzo de 2019 la búsqueda de un estadio para la disputa de la Supercopa, antes de que el presidente de la RFEF planteara al Real Madrid la posibilidad de que fuese en su estadio, aunque la idea era que se jugase en el Camp Nou.

Con todo, Tebas sí que consideró que lo explicado por 'El Confidencial' "es fuerte" y, por ello, prefiere esperar a valorar lo sucedido. No obstante, opinó que el reparto de dinero de la Supercopa de España que se disputa en Arabia Saudí "nunca ha sido muy transparente" y se refirió a una "queja importante del Valencia" al respecto.

"Sacarla al extranjero me parece correcto, nosotros hemos querido hacerlo pero no nos han dejado. Como idea no tiene mi oposición, luego todos los intríngulis que hay detrás de lo que uno cobra o deja de cobrar... hay algunas cuestiones que no estoy de acuerdo, con el tema del reparto sobre todo los clubes que no son el Real Madrid y el Barcelona, pero tendré que opinar cuando oiga los audios", zanjó.