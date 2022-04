Un mes borroso para el HLA

Creer que sí se puede como seña de identidad te da ventaja sobre los demás. Hacerlo más por devoción que por convencimiento, eso ya es otra cosa. El Lucentum está familiarizado con el imposible más rotundo: sobrevivir cuando todo el mundo, incluso tú, te ha dado por muerto. Esa travesía endurece, forja una forma de encarar los problemas, pero no los soluciona. Para eso hacen falta medidas eficaces.

La homeopatía verbal, tan inútil como extendida, no corrige las malas dinámicas. Tal vez calme el alma destemplada de algún incauto, pero no le sacude el mal de encima, ese se queda hasta que no se ataja intentándolo de verdad, con argumentos y fundamentos empíricos. El Lucentum va camino de quedarse fuera del «play-off», un objetivo que termina logrando la mitad de las franquicias que inician el curso. El cambio de ciclo que forzó Pedro Rivero con su renuncia a renovar está a punto de escenificarse vívidamente.

Restan cuatro jornadas para concluir la fase regular y el Lucentum necesita recortarle dos triunfos al Cáceres, al que, por fortuna, le tiene ganado el «average» particular, el que decide quien queda por encima en caso de igualar a victorias. Gipuzkoa y Valladolid firman idéntico balance que el HLA. Los primeros son el próximo rival de los alicantinos y ya salieron triunfantes del CT (87-91), y con los segundos no hay nada que hacer, los pucelanos se han impuesto en las dos vueltas al club construido sobre las ruinas del Etosa.

4 DERROTAS Consecutivas lleva el Lucentum en Liga ►La de los alicantinos es la peor racha de la competición a 4 jornadas del final de la fase regular.

El desenlace que le espera al conjunto que aún dirige Gonzalo García de Vitoria no es sencillo. Además de la visita a Illunbe, la Fundación tiene que jugar en la cancha de su último técnico milagro, en Plasencia, y recibir a un Huesca desahuciado y al Girona de Marc Gasol en la jornada que precede a la postemporada.

Todo se decide en apenas tres semanas porque el 26 de mayo arrancan las eliminatorias para elegir que cuatro clubes acuden a la Final Four siguiendo el mismo formato por el que el Lucentum falló en Cáceres y, al año siguiente, saltó a la ACB desde Fuenlabrada.

En contra del HLA juegan su falta de consistencia defensiva, su pertinaz ansiedad ofensiva, la racha de cuatro derrotas que ha encadenado ahora, la peor de los 18 equipos en este tramo ,y el cúmulo de bajas, la última, la del pívot británico Aaron Menzies, que se quedará el lunes en casa junto a Pedro Llompart, Carlos Noguerol y, posiblemente, Joan Tomás, que ya no fue inscrito para jugar frente a Leyma Coruña en el CT. Soñar, sí. Confiar ciegamente, no tanto.

El pívot Menzies se une a la lista de los que no podrán jugar el lunes en San Sebastián

Todo suma, y casi nunca para bien. El final de temporada del Lucentum ha entrado en una espiral autodestructiva que parece no tener fin. Las contrariedades se amontonan como la ropa sucia. La última, la lesión en el dedo del británico Aaron Menzies.

El pívot lucentino sufre, según reza el diagnóstico médico oficial, «un arrancamiento a la altura del ligamento colateral radial en la primera falange del quinto dedo de la mano derecha». Los médicos que han atendido al jugador han descartado la cirugía para solventar una dolencia habitual en los baloncestistas. Reposo. Masaje e inmovilización parcial.

No hay un tiempo estimado de recuperación, pero lo que sí es seguro es que el «center» del HLA no viajará con el equipo a San Sebastián, donde el lunes se disputa el encuentro de Liga frente al Gipuzkoa, un rival directo en la pelea, cada vez menos consistente, por ocupar una de las plazas que da derecho a disputar el «play-off» que da acceso a jugar la Final a Cuatro que decide al segundo equipo que suba directo a la ACB. El primero será el líder a la conclusión de la fase regular.

Menzies se une a las ausencias ya confirmadas de Pedro Llompart y Carlos Noguerol, los bases del equipo. De los dos, el capitán es el único con mínimas probabilidades de reaparecer este curso. Y, si finalmente lo hace, será forzando la rodilla, algo poco recomendable. Joan Tomás, aunque no tiene parte de baja oficial, es duda para volar hasta Illunbe. Las taras musculares con las que conviven le impiden jugar con regularidad.