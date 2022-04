El Alcoyano rompe todos los moldes

El Alcoyano nunca se da por vencido, lo ha demostrado en infinitas ocasiones y esta temporada no es una excepción. El conjunto de Vicente Parras ha vivido este año una auténtica montaña rusa de sensaciones hasta situarse en zona de «play-off» de ascenso a Segunda División a falta de solo cinco jornadas. Tras golear en el feudo del Llagostera, el equipo va muy en serio a por un objetivo que no se marcó en pretemporada pero que los resultados han obligado a luchar por ello. Parras ha tenido que lidiar con innumerables obstáculos a lo largo de toda la temporada. La grave lesión de Carlos Blanco en febrero fue un duro varapalo del que el equipo consiguió recuperarse junto con la marcha de Jona a principios de marzo por motivos personales. El delantero sigue siendo el segundo máximo goleador del equipo con cuatro goles. El Alcoyano ha conseguido recuperarse de todo para firmar un último tramo de la temporada en el que lleva tres victorias consecutivas y seis partidos sin perder. Incluso la falta de gol en varios momentos del año no ha sido obstáculo para rentabilizar al máximo cada punto. El trabajo de Parras ha sido vital para mantener la calma en los momentos clave. Nunca se puso nervioso, ni siquiera con la racha de tres derrotas consecutivas que encajó el equipo a finales de febrero y principios de marzo y que obligó mirar la distancia con la zona de descenso.

El técnico se quejó de la dureza de los arbitrajes en varios tramos de la temporada condicionando muchos partidos, pero ni siquiera la baja de jugadores por sanción ha podido con un Alcoyano que no se arruga por nada y que incluso de nuevo este año ha compaginado proezas en la Copa como la eliminatoria ante el Levante que llevó otra vez a jugar ante el Madrid en El Collao. El Alcoyano siempre es mágico Hace cinco jornadas era impensable imaginar al Alcoyano en la situación actual tras caer en casa 0-2 frente al Linares y acumular tres derrotas consecutivas que dejaba a los de Vicente Parras en una situación complicada, décimos en la tabla con 38 puntos y a cinco de los puestos de descenso mientras que el «play-off» de ascenso quedaba a seis. El cambio de sistema puesto en práctica en casa del San Fernando (0-0), dejando a un lado el 4-4-2 para reforzar el sistema defensivo con una línea de cinco atrás tras recibir siete goles en tres jornadas, marcó el despegue de un Alcoyano que ya no ha vuelto a perder y acumula seis jornadas sumando puntos, habiendo ganado sus últimos tres partidos a Linense (1-0), Real Madrid Castilla (1-2) y Costa Brava (0-3). El buen momento de los de Vicente Parras coincide con la competición jugándose la fase decisiva con cinco jornadas por delante en la que se decidirán los cuatro equipos que disputarán la promoción de ascenso. Al Alcoyano no le espera un calendario precisamente asequible, al menos en El Collao, donde debe recibir este domingo (12.00) al Albacete que es segundo, al líder Andorra y cerrará la temporada contra el Nàstic, actualmente octavo en la tabla. Fuera deberá jugar en casa del colista y ya descendido Betis Deportivo y en Cornellà, que ocupa puestos de descenso. Parras mantiene la cautela como ha hecho siempre durante toda la temporada. Ni en los buenos ni en los malos momentos pierde la calma. Poco más se le puede pedir al Alcoyano. Promoción El Alcoyano es consciente de que llega la hora de la verdad y el encuentro de este domingo a las 12 horas ante el Albacete, segundo clasificado, es clave en la defensa de la quinta plaza. Por ello, los abonados del conjunto blanquiazul podrán comprar una entrada por 5 euros para el partido con el objetivo de llenar El Collao, ya que serán muchos los aficionados de Albacete que se desplacen al partido, ya que ellos se juegan el ascenso directo en una dura pugna con el Andorra. El horario de la venta de entradas será hasta el viernes de 10 a 13 horas y de 16:30 a 19:30.