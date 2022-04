El Open Internacional de Taekwondo Por la Paz, competición benéfica que se celebrará este sábado en Alicante con el objetivo de ayudar económicamente y dar visibilidad a los refugiados ucranianos, se disputará con más de 700 deportistas inscritos en representación de más de 90 clubes.

El torneo, que contará con la presencia de competidores nacionales e internacionales, se celebrará en el Centro de Tecnificación y destinará el 100% de los beneficios del evento a los refugiados. La Real Federación España de Taekwondo (RFET) se ha mostrado muy sensibilizada con la situación de los refugiados ucranianos, según ha señalado su presidente Jesús Castellanos, quien asegura que ya hay clubes y federaciones territoriales que están «ayudando» a que los niños puedan entrenar y hacer deporte mientras están en España. El Open, que tiene como lema «peace is more precious than Triumph», cuenta con la colaboración de varias entidades e instituciones que han querido colaborar de forma desinteresada para que el torneo pueda llevarse a cabo. La RFET eligió Alicante como sede al contar con uno de los tres grandes centros de acogida que ha habilitado el Gobierno de España para atender a la población ucraniana que ha huido de la guerra.

En la provincia de Alicante residen, además, cerca de 21.000 ciudadanos ucranianos. La RFET afirma que todos los colectivos que forman parte de la organización, como árbitros, técnicos, voluntarios, vídeo streaming, marcadores y todos los técnicos entre otros, participarán de forma gratuita. La prueba comenzará a las 08.00 horas y tendrá su inauguración oficial a las 12:00 horas. La organización ha habilitado una Fila Cero, con un donativo mínimo de 10 euros para que todos los que lo deseen puedan colaborar aportando un donativo en ayuda a los refugiados ucranianos. La competición se disputará en las categorías precadete, cadete, junior y sénior para dar mayor ambiente festivo y reivindicativo.

El cartel del evento presenta a dos competidores, uno con la bandera de Ucrania en el peto y el otro con la de Rusia, estrechándose la mano antes de un combate, y homenajeando el lema del presidente de la WT, Chungwon Choue, de «Peace is more precious than Triumph» (La Paz es más preciada que el triunfo).