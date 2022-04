Goleada aplastante del Intercity en Buñol (0-5)

Duelo de necesidades opuestas donde el filial granota, metido de lleno en el vagón de equipos que luchan por salvar la categoría recibía la visita de un Intercity lanzado y sabedor de lo cerca que está de dar el salto a Primera RFEF. A tenor de lo visto en los últimos encuentros, el líder ha dejado de ser aquel rival que dejaba jugar a su adversario, lo sedaba y se comportaba como una alacrán gestionando sus goles para herir de muerte a sus oponentes.

En Buñol volvió a salir intenso y presionando arriba a los locales y, a los cuatro minutos, ya soltó un primer zarpazo en pies de Cristian Herrera que Campos atajaba. El primer aviso ya había quedado grabado y, cuatro minutos más tarde, un golpeo de Benja salió desviado del marco granota. La buena puesta en escena de los alicantinos quedó refrendada antes del primer cuarto de hora cuando, en la tercera llegada, Cristian Cedrés cabeceó fuera por muy poco.

Era cuestión de tiempo que el gol asomase la cabeza en Buñol y este lo materializó Benja, que hizo bueno su remate en área para superar a Campos y al fin premiar la insistencia forastera. No dio opción a que Atlético Levante pudiera reponerse del golpe y los de Gustavo Siviero siguieron apretando sobre el área granota. A balón parado, los visitantes probaron fortuna con un par de envíos sobre el área local sin éxito, algo que si aparecería minutos antes del descanso, tras una conexión entre Benja y Cristian Herrera que este supo ejecutar ante el meta local para poner el 0-2.

En pleno vendaval visitante el equipo de Siviero aún pudo anotar el tercero cuando, tras una asistencia de Villacañas a Benja, el exherculano disparaba al lateral de la red. La primera parte de monólogo visitante, dejaba de cara el choque a un Intercity que quema etapas en pos del ascenso.

Tras el descanso, la inercia no decayó pese a la necesidad local de dar un giro de guion a lo que se plasmaba en Buñol. El Intercity estaba dispuesto a no dar opciones a los locales y siguieron siendo dueños y señores de la Ciudad Deportiva. No le quedaba a los locales más orgullo que intentar meter mano a los alicantinos y acabaron por dejarse ver sobre el área defendida por Manu Herrera. Primero una acción de Carlos Benítez, culminó con una asistencia a Climent, que topó su remate en la defensa visitante.

Quince minutos quedaban por delante para ver si el Atlético Levante era capaz de meterse en el encuentro y pudo hacerlo en un buen cabezazo de Arasa, que lamiendo el poste visitante saldría desviado. Cuando mejor estaba el filial levantinista, el Intercity sacó el aguijón y lo hizo con rabia para golear a su rival. Primero Kecojevic, a siete minutos para el final, anotaba el tercero, previo a que el cuarto lo pusiera Josiel en una llegada que atinaban los visitantes a mandar a la red local.

El Levante B cayó en la trampa del Intercity y este aún hizo más sangre al anotar el quinto. Lo hizo Carmona en el tiempo de añadido, dejando a dos jornadas para el final de temporada a los de la capital viendo de reojo la Primera RFEF.