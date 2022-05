El Eldense conserva sus opciones de promoción (3-1)

El Eldense sigue vivo en su lucha por alcanzar una plaza en el «play-off» de ascenso a la Primera RFEF. La pugna del conjunto de Elda en el mano a mano ante el Mar Menor de San Javier ponía en marcha un nuevo capítulo en el que los alicantinos recibían en casa la visita de un Toledo que, ya con sus huesos en 3 RFEF, solo dejaba a estos la honra de plantar cara hasta final de liga. Los de Romero salieron mirando de reojo a un Toledo que durante el primer cuarto de hora intercambió esférico con los locales sin demasiadas agresiones sobre las áreas. Poco a poco los locales fueron metiendo al conjunto toledano en su parcela del campo y de ahí, fabricó por banda derecha el 1-0, tras una buena asistencia al área que el máximo artillero local, Pablo mandó de primeras ajustado al poste de Roberto.

Abierta la lata, cuatro minutos más tarde los locales volvieron a atisbar área visitante, tras un pase filtrado que habilitó de nuevo a Pablo en plena lucha con el central del Toledo, para deshacerse primero de éste y en el mano a mano con Roberto poner el segundo. De cara se ponía el encuentro para un Eldense que atrás no pasaba por apuros ya que apenas concedía opción alguna para que los visitantes llegasen sobre el área de Guille Vallejo. Si bien Ángel Sánchez tuvo el tercero en una llega en carrera que el meta desvió, los visitantes recortarían diferencias a balón parado, tras una falta de Alberto que tocaba en la defensa local y despistaba a Vallejo. El gol del Toledo quedó en un lapsus que en el mismo minuto remendó el Eldense, otra vez haciendo sangre por banda derecha desde donde partió una asistencia que esta vez, Ángel Sanchez no perdonó y mandó a la red toledana.

En una plácida primera mitad y resolutiva de los locales, estos parecían dejar medio hechos los deberes de cara a la segunda mitad donde la única duda, tras un fuerte golpe en los minutos finales del artillero local Pablo, quedaba en el aire.

Tras el descanso el cambio de ariete obligado en los locales, no varió en exceso los planes de un Eldense que manejó los tiempos. El Toledo que ya veía de lejos la opción de meter mano a los locales hicieron del primer cuarto de de la reanudación un ritmo lento con mucho toque de balón y poca intensidad.

Tan sólo un mano a mano de Cedric que Guille Vallejo tapó bien llevo a las áreas algo de mordiente. Media hora por delante que dejaba ver que con los deberes hechos los locales y los brazos bajados los visitantes poca historia le quedaba al encuentro por escribir. El Eldense tuvo un par de escaramuzas sobre el area de Roberto que Musa en posición antirreglamentaria no acertaba a mandar a la red y un par para el Toledo, que tampoco se mostraba pródigo arriba a la hora de crear peligro. Los minutos fueron eternos y el partido que no había quedado cerrado tiempo atrás, apenas dejó un par de acciones antes de bajar la persiana, la primera para los locales en un envio al área que Aarón Ñiguez no llegaba a conectar y la última del Toledo en una pugna entre centrales y Ruben Moreno donde, este caía y solicitaba efusivamente el punto de castigo. El Eldense dejó el partido morir lentamente y sumo tres nuevos puntos en su mano a mano con el Mar Menor , donde a falta de dos jornadas para el término de la competición, estos siguen a un punto de volcar la quinta plaza.