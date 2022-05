Latorre: «El equipo está en un momento espectacular y vamos a por todas»

El Balonmano Benidorm tiene serias posibilidades de conseguir un hito histórico, como sería clasificarse para disputar una competición europea la próxima temporada vía Liga Asobal. El club benidormense ya lo logró hace dos campañas, pero lo hizo al ser subcampeón de la Copa del Rey. En aquella ocasión, su participación por el viejo continente fue una auténtica odisea, porque coincidió con la pandemia del covid y terminó eliminado en los despachos en lugar de en la pista.

Ahora, el Benidorm tiene el sueño muy cerca. A falta de cuatro jornadas ocupa la cuarta posición, que le daría el pase directo para jugar en Europa la próxima campaña. Incluso, la quinta posición, si el Barcelona gana la Copa Asobal, también le podría valer.

El equipo de Fernando Latorre suma 31 puntos y tiene dos de ventaja sobre el Incarlopsa Cuenca, tres con el Logroño La Rioja y cinco con el Ademar León, su rival este sábado (18 horas), en el Palau L’Illa. Un triunfo sería decisivo antes de visitar al Logroño La Rioja la próxima jornada. En los dos últimos partidos, los benidormenses recibirán al Vivero Herol Nava y acabará la temporada con un difícil desplazamiento a la cancha del Bidasoa de Irún, segundo clasificado y su verdugo en la Copa del Rey.

El técnico del Benidorm, Fernando Latorre, está convencido de que pueden conseguir estar en Europa la próxima temporada: «El partido de este sábado es fundamental. Ademar es un rival directo, está a cinco puntos nuestros y, si les ganamos, les dejamos sentenciado. Tenemos que ir partido a partido. Primero Ademar y, luego, ya pensaremos en Logroño».

El entrenador del conjunto de La Marina asegura que «tenemos una confianza total. Estamos en un momento espectacular y vamos a por todas. A pesar de las lesiones, los golpes y los contratiempos, en el vestuario se vive una alegría y una intensidad, que nunca antes había visto. Los jugadores son los primeros que tiran hacia adelante. Da gusto estar en el equipo. Ahora somos capaces de cualquier cosa y se nota la confianza que tenemos».

Latorre pide a sus jugadores «estar centrados, como hemos hecho hasta ahora, en la final del sábado ante Ademar».

A pesar del irregular comienzo de Liga, con muchos aplazamientos por positivos por covid, el técnico del Benidorm estaba convencido de que podían hacer una gran temporada. «Teníamos muchas ilusiones. Ya lo dije al principio, contaba con la mejor plantilla que había tenido en el Balonmano Benidorm. Es un equipo más a mi gusto y con el que me siento identificado. Antes había tenido jugadores importantes, pero los de este año se asemejan más a las características de mi forma de jugar».

Lo único que «hándicap» que veía Latorre eran los once cambios que hubieron en la plantilla. «Eso requería un tiempo de adaptación. Comenzamos con altibajos, con parones y eso no ayudó al tiempo que necesitábamos de adaptación. Al final de la primera vuelta ya comenzamos a carburar. Luego, en el principio de la segunda vuelta también tuvimos el parón de selecciones, pero volvimos con la inercia que lo habíamos dejado y, ahora, estamos en el momento que queríamos. Somos un equipo en el que no hay grandes figuras ni que dependamos de una o dos individualidades. Todos remamos en la misma dirección y vamos a ver hasta dónde podemos llegar».

El entrenador reconoce que «estamos en nuestro mejor momento y vamos con todo a intentar acabar entre los cinco primeros para poder estar en Europa. Además, estamos a un punto de igualar la mejor puntuación de la historia del Benidorm en la Liga Asobal, cuando terminó sexto, con 32 y, ahora llevamos 31 y nos faltan todavía cuatro partidos. Queremos estar en puestos europeos, pero sabemos también de la dificultad que requiere».

Invitaciones a toda la provincia

El club ha invitado a todos los clubes de la provincia a acudir al importante partido del sábado y crear un gran ambiente en el pabellón.