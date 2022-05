Gonzalo García de Vitoria, técnico del HLAAlicante, confía en seguir la próxima temporada pese a no haber conseguido el objetivo de clasificar al equipo para el «play-off» por el ascenso. «Tengo contrato, lo que me sorprendería es no verme aquí. Se me fichó para un proyecto, este año las cosas no han salido bien pero todos dentro del club somos conscientes de todo lo que ha ido pasando. He estado hablando con Luis Arbalejo (director deportivo), que estaba en Portugal..Lo que me extrañaría sería lo otro», señaló el técnico del HLA sobre su continuidad.

Sobre el no haber conseguido el objetivo a falta de tres jornadas, García de Vitoria no quiso poner excusas: «El deporte tiene estas cosas, los que mejor las digerimos aunque peor lo llevamos somos los profesionales. Hay momentos amargos, dulces..nos fuimos el otro día con la conciencia tranquila...». Todo lo que podía salir mal salió mal «La plantilla está motivada, son profesionales, vamos con la idea de competir ante Huesca», señaló el técnico del HLA. Sobre el balance que hace de la temporada, García de Vitoria trató de explicar las razones de la decepción: «A nivel clasificatorio esperábamos más, pero también esperábamos más de muchas situaciones, pero la temporada ha sido como ha sido, hemos tenido muchos problemas, hemos tenido partidos donde no hemos sabido meterla en la última jugada, hemos tenido mala suerte, se nos han ido los dos americanos...mil cosas. A nivel clasificatorio no estoy contento, pero estoy muy orgulloso de los jugadores que en ningún momento se han bajado del barco». El HLA Alicante se enfrenta hoy (19.30) a Levitec Huesca La Magia en el Pedro Ferrándiz en un encuentro intrascendente. El partido corresponde a la jornada 32 de LEB Oro. Los alicantinos buscarán la victoria en el penúltimo partido que se disputará en el pabellón lucentino y antepenúltimo para que se acabe la competición. El HLA Alicante vuelve al Ferrándiz dos semanas después de caer ante Leyma Coruña y lo hará con las bajas de sus bases Llompart y Noguerol así como Joey Van Zegeren y Aaron Menzies. Esta semana se han sumado a los entrenamientos lucentinos Bakary Konate y Orion Outerbridge para reforzar y completar los 10 profesionales en las sesiones de preparación. Asimismo, Víctor y Samu Gálvez, jugadores junior del club, han entrenado estos días a las órdenes de Gonzalo García de Vitoria. Levitec Huesca la Magia llega al Ferrándiz como equipo de LEB Plata, ya que hace unas semanas que se confirmó su descenso de LEB Oro. Pese a ello, el equipo oscense no ha bajado los brazos y ha seguido compitiendo todos los partidos y ha sumado victorias importantes ante equipos como ICG Força Lleida.