«Salimos muy enchufados a los partidos gracias a la afición»

Juande Linares (28 años, Granada) es uno de los refuerzos que llegó este verano al equipo para lograr el ascenso a la Liga Asobal por el que pelean a día de hoy. El granadino es el máximo anotador del equipo en esta fase de ascenso con 61 tantos en 6 partidos. El Eón Horneo juega esta tarde en Guadalajara en un partido clave para seguir en la pelea.

¿Qué supone mental y moralmente para la plantilla el haber ganado al Burgos?

Hemos salido muy reforzados. Ha sido una semana muy dura de trabajo. Sí que es cierto que el cuerpo técnico nos está imponiendo un ritmo muy alto. Nosotros a veces no lo entendemos, pero al final, llega el partido y te sale todo. Los jugadores casi siempre nos quejamos y somos muy conformistas. Si podemos correr menos en los entrenamientos, lo hacemos porque sabemos que el sábado tienes que correrlo todo, pero sí que es verdad que nos exigieron y nos ha dado sus frutos.

¿Esperaban el partido ante UBU San Pablo Burgos como fue?

Sabíamos que si nos íbamos a un marcador alto, íbamos a sufrir mucho y, al final, nos fuimos a un marcador alto. Solo hacía falta ver el historial de sus partidos que siempre se iban a más de 30 goles. También sabíamos que corrían mucho y queríamos bajar ese ritmo, pero no lo conseguimos. Aunque nosotros nos vimos con mucha fuerza para correr y aguantar y nos salió bien. Esperábamos un partido así pero no como lo habíamos planteado nosotros, que era con un ritmo más bajo y menos goles.

Hoy llega otra final ante el segundo de la tabla, el BM Guadalajara. ¿Cómo ve este partido?

Es un partido muy difícil. El partido en casa contra ellos fue totalmente diferente a lo que nos imaginábamos. No pensábamos poder ganarles de esa manera. Aunque ahora no va a ser en igual porque en su casa son muy fuertes y si nos sacan cuatro puntos es por algo. Tenemos que recortar esos cuatro puntos, quedan seis, si perdemos dos, las opciones se nos minimizan mucho.

¿Beneficia que justo los dos que vienen sean contra el primero y el segundo de la tabla y los dos restantes contra los últimos?

Sí. Ayuda porque sabemos que uno de los dos, suma. Si somos nosotros, estamos ahí, si son ellos, estamos fuera y eso hace que nos motivemos aún más. El siguiente encuentro es contra Cisne, el líder, aquí en casa y esperamos que el ambiente sea como el partido frente a Burgos del otro día o incluso más.

¿Qué le pareció ese ambiente que se vivió el sábado en el pabellón de Maristas?

Muy bonito. No me lo esperaba así. Venimos de jugar en el Pitiu Rochel que es un pabellón más grande, con mucha distancia entre la línea de banda y lo que es la grada. Además, allí sí que iba gente, pero no lo apreciabas. Sin embargo, aquí la distancia es más pequeña y transmitía mucho más. A eso hay que sumarle la afición, la batucada, todo. Salimos muy enchufados gracias a la afición que desde la presentación no nos dejó ni un momento y, como digo, incluso seguía en las gradas y en la pista minutos después de acabar el partido.

Estamos hablando de partidos para ascender a ASOBAL, pero hubo momentos durante la temporada que se llegó incluso a dudar de si lograrían jugar esta fase. ..

Tenemos que ser claros y valorar toda la temporada. Si llegamos a perder contra TROPS Málaga, ahora estaríamos hablando de luchar por permanecer un año más en esta categoría.

Se ha visto un cambio en el carácter del equipo, ¿cuál ha sido el punto de inflexión?

Una vez que estamos ya dentro de la fase de ascenso. Sinceramente, hasta dudábamos de si podíamos estar o no. Pero viendo los equipos que pasaron y con los puntos que lo logramos, vimos que no había tanta diferencia y nos dijimos «chavales, vamos a intentarlo» y eso estamos haciendo. Sí que es verdad que partidos como el de Burgos allí afectan. Pero el resto también juega y sus resultados nos favorecen.

Es clave que en estos momentos que haya más un grupo que un equipo...

Sí, sí. Al final se ve reflejado en la pista. Podemos ser un equipo, pero si no hay un grupo, luego hay brechas, no hay cohesión y se nota en el juego. Nosotros vamos todos a una y si uno no está al 100% sale y se cambia por el compañero que lo intenta hacer igual o mejor

Es uno de los máximos anotadores del equipo, ¿Cómo se está viendo?

Bastante bien. Sí que es verdad que a mí no me vienen bien los parones. En cuanto a los goles, todo es trabajo colectivo. Los goles son míos porque los meto yo, pero es trabajo de todos. Sino sería David por ejemplo u otro el que los metiese. Méritos individuales en un deporte colectivo, suena a tópico, pero no existen.

El filial abre el camino para los otros dos ascensos a los que aspira el club con ustedes y el femenino a División de Honor Plata...

Eso es que el club está trabajando bien y nos beneficia a nosotros. Si hay un equipo en una categoría superior significará que más jugadores pueden estar con nosotros y ayudarnos y así mejorar todos porque ese es el objetivo que tenemos mejorar colectivamente y llevar al Eón y a Alicante lo más arriba posible.