Aunque aún no haya terminado la actual temporada, el CBM Elche planifica la próxima temporada. Y no sólo con renovaciones, como las del técnico Joaquín Rocamora y las jugadoras Ivet Musons, Katia Zhukova, Nicole Morales, Paola Bernabé, Clara Gascó, Celia Guilabert o Nuria Andreu. También con fichajes. El último en hacerse oficial, tras los de Tessa van Zijl y Keren Teplitsky ha sido el de Danila So Delgado, que ya llevaba varias semanas acordado.

Danila Patricia So Delgado (Venteira, 19/09/2001) llega al Club Balonmano Elche tras su paso por el Aula Valladolid con el objetivo de sumar efectivos para la primera línea. La jugadora aragonesa viene de ser una de las referentes de su equipo en ataque y se incorporará al conjunto ilicitano con el fin de dar soluciones ofensivas al conjunto de Joaquín Rocamora. La nueva franjiverde cuenta con las características específicas del modelo del CBM Elche, ya que es una jugadora de tan solo 20 años con mucho potencial de crecimiento y con un gran lanzamiento exterior. Danila ha anotado esta temporada 87 goles en la Liga Guerreras Iberdrola y llega para asumir la responsabilidad ofensiva en la primera línea del conjunto franjiverde, mermado por las lesiones de gravedad en estas posiciones. Con su llegada a Elche, la hispanoportuguesa sumará su quinta temporada como profesional. Tras iniciar su trayectoria en el Sant Quirze en Divisón de Plata, la aragonesa inició la pasada pretemporada con el Super Amara Bera Bera, pero finalmente recalaría en las filas de Aula Valladolid. Además, Danila ya sabe lo que es vestirse de Guerrera. Ha sido internacional con la selección española sub-17, donde ya destacaba por su espectacular potencia física y su gran talento en defensa y en ataque. “Siento que es un paso más en mi carrera como deportista y que me va a aportar muchas cosas nuevas en todos los ámbitos de mi vida. Me llena de ilusión poder pertenecer al proyecto del año que viene y estoy deseando poder cumplir las expectativas del equipo en conjunto y de mi en el margen individual”, ha declarado Danila So Delgado sobre su llegada al conjunto franjiverde, en declaraciones ofrecidas por el propio club.