El Eldense se sitúa en puestos de play off en un final agónico

El Eldense supera al Marchamalo con un gol de Musa de penalti en el 93 y se sitúa en puestos de "play-off" a falta de una jornada. Los de José Juan Romero dependen de ellos mismos para disputar la fase de ascenso. El Eldense afrontaba la penúltima batalla en la carrera por asomar la cabeza a la quinta plaza, la cual estaba en poder del Mar Menor con un punto por encima, obligando a los de Romero a sacar los tres puntos en La Solana de Marchamalo, rival ya descendido y mirar de reojo que los de San Javier tropezasen ante el Atlético Levante.

El conjunto alcarreño puso una puesta en escena más intensa y desde el arranque buscó el área de Valllejo. En los primeros compases botaron un par de corners sobre el área alicantina fruto de la inercia de empuje a la que sometieron al Eldense en los primeros compases. Merced a ello, Álvaro intentó de chilena sorprender a Vallejo sin éxito, minutos antes de que Musa para el Eldense ejecutara la primera oportunidad visitante en un disparo que Jony desbarataba. No erró el Marchamalo en su siguiente acercamiento sobre área alicantina en la que Álvaro, el ariete local, aprovechó para batir a Vallejo y poner de cara, para los intereses locales el encuentro. Del gol local se fue reponiendo poco a poco el Eldense que en pies de Ángel Sánchez dispuso de una nueva llegada sobre el área gallarda sin atino. Camino de la media hora el Eldense fue capaz de equilibrar el choque cuando, esta vez sí, Ángel Sánchez acertó a batir a Jony y recomponer el resultado inicial. El último cuarto de hora del primer periodo fue un equilibrio de fuerzas donde el Marchamalo tuvo la mejor opción antes de llegar al descanso para volver a colocar ventaja a su favor, pero el esférico de Gabri al área visitante no llegaría a cazarlo Álvaro a la red alicantina.

En la reanudación de nuevo los primeros compases parecían dar tregua en un intercambio de posesiones sin excesivo peligro sobre las áreas. Pudo el Eldense en una ocasión idílica colocarse por delante, tras un remate de Ángel Sánchez a puerta vacía que saldría desviado del marco local. Los de Romero se encontraban más cómodos y de nuevo atisbaron área local en un disparo que Musa ejecutó pese a que este se perdía por encima del larguero de Jony. Un gol visitante metía a estas alturas del encuentro de lleno en la quinta plaza ya que el Mar Menor en inferioridad caía ante el Atlético Levante. Lo sabían los visitantes pese a lo cual el Marchamalo sin tensión y gustándose seguía apostando por dejar los puntos en su poder. Estos empezaron a equilibrar de nuevo el partido y Pablo tuvo en un testarazo repelido por Guille la opción de volver a cobrar ventaja.

La banda derecha del Marchamalo llevaba peligro en pies de Gabri que de nuevo colocaba un envio al área al que Abraham por poco no llegaba a conectar. No pasaba por los mejores momentos el Eldense que resistía el empuje local y a su vez buscaba la opción de quemar una de sus últimas balas con varias rotaciones desde el banquillo. No surtía efecto las rotaciones y el Eldense se atascaba sin excesivas ideas a la hora de buscar el área de Jony. Tuvo el Marchamalo la opción de volver a poner de cara el resultado cuando estos ya jugaban en inferioridad por doble amarilla a Braun, pero el remate que no llegó a conectar Abraham en área local dejó a estos sin premio. Quien iba a ver la luz sería el Eldense en el añadido tras una acción en el área alcarreña que González Paez decretaba como pena máxima. Era la última bala y Musa corrió con la responsabilidad de dar los tres puntos al Eldense. Este ejecutó y no falló dejando un triunfo en poder del Eldense que sumado al empate del Mar Menor, hace depender a estos en la última jornada de si mismo ante el Recreativo Granada en el Nuevo Pepico Amat el próximo fin de semana.

Ficha técnica:

Marchamalo CD: Jony, Cristián (Rafa Ortiz, m.37), Braun, Gabri (Raúl Vicente, m.71), Alvarito, Fane (Pablo, m.61), Migallón (Abraham, m.61), Juan Carlos, Josemi (Prada, m.61), David García y Molina.

Eldense CD: Vallejo, Andrada, Capó (Aarón Ñiguez, m.85), Pajarero, Ángel Sánchez, Redru (Luque, m.76), Paco (Damiá, m.72), Musa, Eliseo, Juanma y Nacho Ramón (Julen, m.72).

Goles: (1-0) Álvaro, m.7, (1-1) Ángel Sánchez, m.27, (1-2) Musa (p), m.93.

Árbitro: González Paez (comité andaluz). TA por los locales a Josemi y por los visitantes a Eliseo. Expulsó por los locales a Braun, m.83.

Incidencias: La Solana.