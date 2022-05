Rojo o negro: solo puede subir uno

15 de mayo. Domingo. 12 horas. Estadio Olímpico Camilo Cano. De rojo, La Nucía. De negro, Intercity. Un partido. Una plaza de ascenso a Primera RFEF en juego. Solo la podrá obtener uno. Más emoción, imposible.

Las derrotas de nucieros y alicantinos dejan la situación exactamente igual que al inicio de la jornada en lo que a la primera posición del Grupo 5 se refiere. Todo se decidirá en el enfrentamiento directo del último partido. Pocos pensarían, cuando se sorteó el calendario el pasado verano, que La Nucía e Intercity disputarían este duelo con aroma a finalísima.

Pese a que los dos equipos llegarán al encuentro tras perder las sensaciones apuntan a ciertas diferencias. Cada una de ellas juegan a favor de unos o de otros. La Nucía jugará en casa, ante su afición, en un Camilo Cano en el que solo ha perdido esta temporada frente a Murcia y El Ejido. Lo hará, además, con la sensación de haber recibido una nueva oportunidad, ya que en caso de que los «hombres de negro» hubieran ganado ayer la plaza de ascenso directo ya estaría adjudicada. Los de César Ferrando tienen una segunda «vida» y no la quieren dejar escapar. Y menos ante su público.

Por su parte, el Intercity tendrá que ser capaz de olvidar su mal partido ante El Ejido y recuperar la dinámica que le ha llevado a depender de sí mismo para promocionar de categoría. Pese a jugar a domicilio, a los de Gustavo Siviero les vale el empate para ser primeros y subir. No sería extraño que cedan la iniciativa a su oponente y busquen matar al contragolpe. El único que no puede contemporizar, al menos en teoría, es La Nucía.

El próximo domingo un bando sonreirá y el otro llorará, pese a que el perdedor tendrá una nueva oportunidad de ascenso a través del «play-off». Un camino que ni La Nucía ni Intercity quieren explorar ahora mismo. El Camilo Cano dictará sentencia. ¿Rojo o negro? Solo puede ascender uno.

César Ferrando

César Ferrando, entrenador de La Nucía, solo lamentó tras la derrota ayer de su equipo en Granada la cantidad de ocasiones marradas para ganar. «Estoy contento por el trabajo, hemos tenido muchas ocasiones, pero durante todo el año nos ha costado y hemos pegado el único error que hemos cometido», analizó el veterano técnico. «El próximo domingo jugamos en casa y tengo la esperanza de ganar. Nos hemos ganado durante todo el año jugar este partido en casa. Tenemos un premio y hay que conseguirlo», agregó. «Con este equipo puedo ir al final del mundo. Nos queda un escalón y esta derrota no empaña el trabajo que hacemos. Lo hubiéramos firmado todos y además es que nos lo merecemos. Este equipo ha dado el nivel en todos los campos», finalizó.

Gustavo Siviero

Gustavo Siviero, técnico del Intercity, no ocultó su decepción a la conclusión del partido que su equipo perdió ayer contra El Ejido. «Se nos ha ido una oportunidad inmejorable», admitió el entrenador argentino. «No hemos estado bien, hemos tenido tensión y ansiedad. No hemos sabido jugarlo y nos ha faltado criterio», agregó. «Tenemos que recuperarnos y velar armas para la final que tenemos el siguiente fin de semana. No tenemos que pensar en los resultados que nos sirven (empate) sino en el partido que tenemos que hacer», aseveró Siviero. «Nos duele no ascender en casa, ante nuestra gente. Hubiésemos firmado esta situación a principio de curso. Este equipo es capaz de sobreponerse a todo y tenemos que confiar», finalizó el preparador del Intercity.