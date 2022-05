Tras la estela del Cadete A, que una semana antes se clasificó para el Campeonato de España, el Infantil Autonómico del CB San Blas también ha logrado este éxito. Es un logro para el deporte femenino y el baloncesto alicantino. Esta vez, el club llevará el nombre de Alicante hasta Galicia, del 5 al 11 de junio.

El equipo sanblasino terminó subcampeón de la Comunidad Valencina, por detrás del Valencia A, en una Final Four muy disputada, celebrada en el pabellón municipal de Godella.

Las jugadoras dirigidas por Javier Martí (con Ana Garrido como ayudante) han realizado un gran torneo. Sin duda, el partido más complicado fue el primero, contra el equipo anfitrión. Los nervios, lógicos en su primera F4, y las imprecisiones fueron la tónica dominante (30 pérdidas de balón...). El ambiente, increíble por parte de las dos aficiones, llenó de ruido el pabellón en todo momento. Al final, anotaron todas las jugadoras alicantinas y sus valoraciones fueron positivas.

En el segundo encuentro, que resultaba decisivo para el club si terminaba con victoria, las blanquiazules marcaron distancias en el tercer octavo (8-25). Pese a que Claret se acercó un poco en los dos siguientes tiempos, la defensa presionante, la superioridad en la pintura y los puntos de contraataque del Basket San Blas resultaron determinantes. De nuevo, desarrollaron un juego coral en ataque, con tres jugonas que sumaron 10 puntos o más.

La "final" contra Valencia mostró el cansancio acumulado por ambos equipos y, especialmente, de las pupilas de Martí. El equipo taronja sacó 10 puntos de ventaja en el segundo octavo y mantuvo esta distancia hasta el final del partido. Las valencianas capturaron 52 rebotes frente a los 38 de las alicantinas y esto se tradujo en un gran número de canastas en la zona.

Además, Laura Gil, pívot de San Blas, fue elegida MVP del Torneo (36 de valoración en el segundo encuentro...). Hay que destacar que Laura entró en el club con el grupo de Baby Basket y lleva, por tanto, 7 años en la entidad: cantera 100% San Blas.

Estos fueron los resultados: 54-50 vs Godella; 33-59 vs Picken Claret y 62-52 vs Valencia Basket.