La Nucía e Intercity velan armas ante la «final» por el ascenso del Camilo Cano

Cuenta atrás para la final que se vivirá este domingo en el Camilo Cano entre La Nucía y el Intercity a partir de las 12 horas. El ganador conseguirá el ascenso directo a la Primera RFEF mientras que el empate beneficiaría al conjunto de los hombres de negro. El sorteo del calendario deparó este emparejamiento en la última jornada de la liga regular. El que no gane no tendrá nada perdido ni mucho menos, ya que intentará el ascenso mediante la vía del «play off». Lo que se desconoce es cuál será el impacto psicológico para La Nucía o el Intercity de no conseguir el ascenso directo.

Los equipos velan armas para la gran cita. El Intercity ya está concentrado en un hotel para evitar cualquier distracción en un encuentro tan importante. El Intercity, camino de un récord César Ferrando, técnico de LaNucía, se toma con mucha tranquilidad el encuentro, ya que lo considera «un premio» a la gran temporada que han hecho. «Tener asegurado el segundo puesto es un premio para todos y podemos ser primeros si no fallamos», señala el técnico, que tiene claro que «ya hubiésemos firmado jugarnos el ascenso a un partido». «Firmo jugarnos el objetivo a un partido ante cualquier equipo del mundo», significó Ferrando, que elogió al Intercity: «Ellos se lo merecen igual que nosotros». Por su parte, Gustavo Siviero, entrenador del Intercity, también está tranquilo para la cita de este domingo. «Será un partido apasionante, vamos a poner el máximo. Veo al equipo muy bien, estamos muy mentalizados para este partido». «Algunos esperamos resolver el objetivo antes de esta última temporada, pero lo afrontamos con mucha ilusión y nos sentimos provilegiados de poder jugar este partido que tiene connotaciones de final», señala el entrenador del Intercity. «Es un partido que puede ser tenso al principio pero a medida que vayan pasando los minutos los equipos se irán soltando. Pondremos al máximo y esperamos lo mismo del rival, nos lo merecemos los dos», afirmó el técnico, que no piensa en el empate: «Nosotros vamos a salir a no especular, a competir con las mayores garantías sabiendo que a medida que vayan pasando los minutos tenemos la baza del empate». La Nucía-Intercity: lleno total La Nucía prepara un gran recibimiento para este partido. El club rojillo quiere revivir el ambiente del Camilo Cano en junio de 2019 cuando logró ascender a Segunda División B en una eliminatoria final contra el Linares Deportivo que se resolvió con un histórico gol en el último instante de San Julián. Para ello, La Nucía prepara una jornada festiva en los aledaños del estadio Olímpic Camilo Cano que comenzará a las nueve de la mañana del domingo con un almuerzo gratuito para que los aficionados reciban al equipo a las 10.15 horas. De esta forma, antes del decisivo partido entre La Nucía e Intercity, previsto para las 12 del mediodía, habrá castillos hinchables, música y regalo de camisetas y gorras.