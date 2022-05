El Eldense se mete en el "play-off" por el ascenso

El Eldense estará este lunes en el sorteo para conocer su rival en las semifinales del "play-off" por el ascenso a Primera RFEF tras superar al filial del Granada y acabar la temporada regular en un meritorio cuarto puesto. Enfrente tuvo a un Recreativo Granada con el trabajo de salvación certificado, pero dejando a los locales la obligación de cumplir y no soltar un petardazo final que echase por tierra la temporada. El calor hizo mella en el arranque del choque, que fue pastoso, sin ninguno de los dos rivales dando ritmo al juego y con mucha especulación por ver hacia donde iba a tirar el rival. Los locales esperaban a ver cómo iba a actuar su rival que mostró buen trato de balón y en el primer cuarto de hora ya buscó la banda de Costa en busca de llevar peligro al área de Vallejo. Aunque el Eldense fue quien dispuso de la primera acción a puerta en un golpeo que saldría por encima del larguero de Sarr, el Recreativo Granada iba a ponerle a la media hora todo el picante posible al encuentro cuando un envío en largo de Dacosta lo cazaba Camarda para situar una vaselina ante la salida de Vallejo y hacer saltar las alarmas en los locales. A las mil maravillas se repuso el Eldense del golpe visitante y acechó una y otra vez el área de Sarr. Primero probó Ángel Sánchez en una galopada que este forzado mandó arriba, previo a un golpeo en la frontal para el Eldense que Sarr con una buena mano mandó a la esquina del Pepico Amat. Empujaba y diluía el conjunto de Romero a un Granada B que computaba errores y problemas en la salida de balón atrás.

Los últimos diez minutos del primer tiempo rozaron de lo mejor de la temporada local, pues estos asediaron hasta colocar el empate Nacho Ramón tras cazar a placer un cuero suelto de Sarr que repelió un primer golpeo local pero nada pudo hacer en el segundo. Tres minutos más tarde, los locales tomaron aire y enmendaron su mal arranque cuando Ángel Sánchez aprovechó una acción propia en un rechace que este fusiló a la red nazarí (2-1). Aún pudo meter renta de por medio los locales que, en pies de Musa tras ganar la partida al central, en el mano a mano colocaba una vaselina que se perdía por encima del larguero visitante. La primera parte tocaba a su fin con un Eldense que de menos a más, acabó dando la vuelta al marcador.

Tras el descanso la batalla servida en la última media hora de encuentro parecía dar una tregua. Los locales solo necesitaban dominar el juego y no conceder ante un Recreativo Granada al que nada más allá del orgullo le iba en el envite. Los locales sostenían bien las intenciones visitantes de dar un paso al frente y apenas permitieron a estos pisar el área de Guille Vallejo. Romero metió empaque en la medular con Aarón Ñiguez y arriba con el goleador Pablo que salida no estaba en el once inicial. Tampoco los locales hicieron mucho más por ir en busca de cerrar el encuentro y es que los intentos de estos de meter el cuero sobre el área de Sarr era desbaratado por el orden defensivo nazarí, que apenas concedió un disparo del recién incorporado Damia que el meta visitante desbarató sin excesivos problemas. Mientras los locales no cerraban el resultado a su favor, el Mar Menor hacía los deberes ganando en el Ejido, lo que dejaba sobre el alambre cualquier opción de susto visitante que pudiera dinamitar la fiesta local. En los minutos finales, con el Eldense saboreando el pase al "play-off" un gol en propia puerta del Younnes en su intento de desbaratar la llegada local, culminaba con el definitivo 3-1 que prolonga al menos una semana más el fútbol del Eldense. Entre los candidatos a jugar con el conjunto del Medio Vinalopó, están el Navalcarnero, Real Sociedad C, Peña Deportiva y Cacereño.

Ficha técnica:

Eldense CD: Guille Vallejo, Andrada, Capó, Forte (Pablo, m.66), Pajarero, Ángel Sánchez (Aarón, m.75), Redru (Luque, m.85), Musa, Eliseo, Juanma Acevedo y Nacho Ramón (Damiá, m.66).

Recreativo Granada: Sarr, Raúl, Camarda (Souleymane, m.61), Martín, Echu, Bryan (Raúl Martínez, m.61), Eu, Theresin, Da Costa, Younnes y Beny (Mauro Zalazar, m.84).

Goles: (0-1) Camarda, m.29, (1-1) Nacho Ramón, m.36, (2-1) Ángel Sánchez, m.39, (3-1) Younnes (pp), m.90

Árbitro: Rodríguez Recio (comité madrileño). TA por los locales a Musa, Pedro Capó y Andrada y por los visitantes a Raúl y Younnes.

Incidencias: Nuevo Pepico Amat. 1.100 espectadores.