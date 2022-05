El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, usa la web del club para desmentir comunicados -no siempre- pero todavía no ha querido explicar a los aficionados del conjunto de Mestalla qué sucede con el Nuevo Mestalla, por qué se retrasan las obras y en qué consiste su 'super proyecto'. Eso no llega y en las conversaciones a las que ha tenido acceso Superdeporte, Anil Murthy señala que son los abogados los que le frenan. "Iba a hacer una rueda de prensa pero los abogados dicen ‘cuidado': no es el momento de empezar la guerra", sentencia el presidente de la entidad.

De nuevo, y como en otros audios que ya han sido desvelados por SUPERDEPORTE, medio que, al igual que este diario, pertenece al grupo editorial Prensa Ibérica, Anil Murthy echa la culpa a los políticos y destaca que el Nuevo Mestalla no ha arrancado todavía por culpa de todos ellos. "Ponen más trampas. La reunión fue: tenemos todo esto, ¿Qué queréis más? Me dicen tonterías. Que quieren cambiar asientos. Iba a dar una rueda de prensa para explicarlo porque el proyecto es un trabajo de locos. Después de 13 años, si es tan fácil… Pero ahí estamos, a punto de empezar. Ahora ponen trampas", explica. Anil Murthy: "Tengo reunión con Arcadi y Climent. Climent sí está apoyando... pero al final ¿Me jode el proyecto?" La realidad es que de momento, Meriton, con Anil Murthy a la cabeza ya que Peter Lim se encuentra en Singapur y no hay ni rastro de él por València, no ha sido capaz de presentar un proyecto a la altura de lo que exigen las instituciones. A pesar de todo eso, el presidente destaca en las conversaciones que ve cercano el inicio de las obras y arrancar los partidos en el feudo de Cortes Valencianas. "Quiero empezar pronto. Si no es para la temporada 24/25. Si no tenemos que esperar a 25/26", asegura el máximo responsable del Valencia CF en la ciudad.