«Deseo que el Lucentum suba pronto a la ACB, he jugado contra ellos y sé el ambiente que se vive»

A sus 35 años, Sergio Rodríguez, Chacho, sigue destilando calidad. Su futuro es una incógnita tras acabar contrato en Italia. Lo que sí es una certeza es que el ex jugador del Madrid, de la selección y de la NBA, organizará en julio junto a Pedro Llompart un campus en el colegio Don Bosco Salesianos de Alicante .

¿Cómo le va todo por Italia?

Por aquí estamos muy bien, muy contentos, por fin se ha terminado prácticamente la pandemia, se han terminado casi todas las restricciones y podemos hacer vida normal. Una vida muy sencilla y la estamos disfrutando. Con el equipo muy bien, con muchísimos partidos, ha sido una pena no haber podido avanzar hacia la Final Four. Hemos tenido mala suerte con las lesiones pero en líneas generales muy contentos y esperando al «play-off» de liga.

¿Con qué atención sigue desde allí la ACB?

La sigo mucho, especialmente al Real Madrid, al Canarias y al Tenerife, que son los equipos con los que más relación tengo y sigo prácticamente todos los partidos. Cuando empiecen los play-off los seguiré, pero siempre que puedo veo partidos de la ACB porque es una liga de alto nivel y conozco mucha gente.

¿Cómo vive desde fuera todo lo relativo a la selección? ¿Echa de menos esa etapa?

Lo llevo bien, fue una decisión meditada y el momento justo. De momento no lo echo de menos porque no ha habido torneos. Veremos luego, pero no ha sido un arrebato, ha sido algo que tenía muy claro. Eran muchos años con la selección y luego también familiarmente tengo que descansar y estar las próximas temporadas con algo de frescura.

¿Sigue la NBA?

Intento seguirla aunque es complicado por horarios, pero estoy atento a los equipos en los que he jugado, mucha gente conocida, sigo mucho a los Boston Celtics, entrenados por Ime Udoka y tengo buena relación con él. Es la mejor liga del mundo y sobre todo me gustan los «play-off».

Está preparando un campus junto a Pedro Llompart en Alicante.. ¿qué podrán encontrar los que se apunten?

Llevamos bastante tiempo hablándolo. He hecho varias ediciones del campus en Tenerife. Él ha venido con sus hijos a las últimas ediciones y creo que era un buen momento de reiniciar de nuevo los campus porque son momentos muy especiales. Pedro tiene muy buena relación con Alicante después de jugar tantos años allí y ser una referencia. Nos gusta estar en contacto con la gente joven y darles la oportunidad de poder entrenar con nosotros y poder ver algo diferente. Estamos los dos muy implicados en el proyecto y de momento es una pequeña toma de contacto. Hemos encontrado muchas facilidades en el colegio Don Bosco Salesianos, nos han abierto las puertas. Estamos muy ilusionados y que los niños aprendan y se diviertan.

¿Va dirigido especialmente a bases?

No especialmente, sobre todo es una toma de contacto con la gente joven que les gusta el baloncesto. Que pesen una buena semana explicando nuestra experiencia y ayudarles a entender el juego.

¿Habrá invitados de relevancia?

Seguro que alguien se animará a venir. Es un campus diferente, lo organizamos nosotros, va a ser muy familiar porque queremos estar prácticamente todas las horas allí. Es algo especial para ellos porque se van a ver en una dinámica muy natural en la que lo dos estaremos muy metidos en el funcionamiento.

¿Qué importancia le ve a los campus en el desarrollo del jugador?

Para el desarrollo del jugador es algo más. Es una semana en la que van a tener mucho baloncesto de 9 a 17. Este formato es mejor porque así descansan y llegan frescos al día siguiente. Es una semana sobre todo de diversión.

¿Sigue la actualidad del Lucentum?

Sí, la sigo mucho, especialmente por Pedro. Desde casa intentamos ver todos los partidos. Deseo que el Lucentum suba a la ACBporque Alicante es un sitio fantástico por afición. He tenido la oportunidad de jugar muchas veces en Alicante contra el Lucentum. Sé el ambiente que se vive en el Centro de Tecnificación y estaría genial que subieran. Es importante para la gente joven de la provincia.

¿Está atento a la Leb Oro?

Sí, la sigo también y este año más con el Lucentum, el Estudiantes y ahora con el Girona de Marc Gasol.

¿Qué la parece que Marc Gasol esté jugando en esta categoría?

Me parece muy bien. Es algo bueno, es lo que él quería, está muy implicado en el proyecto desde hace mucho tiempo y para la LEB es la leche. Le ha dado un punto más y estaré atento al play off. El Girona va a ser muy competitivo.

¿Jugaría en la LEB Oro siguiendo los pasos del pívot o es algo que descarta?

La verdad que no lo sé. Lo importante es seguir viviendo el presente inmediato. Ya llevo muchos años jugando al baloncesto, sé que todo pasa muy rápido y no puedo mirar más allá de lo que tengo mañana. Ahora preparemos los play off de la liga italiana que es un objetivo que nos marcamos. El futuro ya se verá.

Por su vinculación con Alicante, ¿se plantea jugar en algún momento en el Lucentum?

Ya iremos viendo el futuro. Creo que estoy en un situación muy bonita y muy especial y quiero aprovecharla al máximo.

¿Cómo ve a Llompart?

Con mucha ilusión y muchas ganas. Ha tenido este año al final muchos problemas con las lesiones, es un jugador que se cuida muchísimo, está en constante contacto con fisios, médicos... para ver cómo puede mejorar su rendimiento. Tiene una gran experiencia y eso le da un gran plus al equipo y a la competición. Espero verle varios años más y que pueda ascender al Lucentum, que es uno de sus grandes sueños en este último tramo de su carrera. Quiere devolver a la ciudad de Alicante a laACB.