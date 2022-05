El Campeonato Iberoamericano Alicante 2022, que se celebrará entre el 20 y el 22 de mayo en las localidades La Nucía y Torrevieja, se presentó este jueves deseando no sólo de ser un evento "espectacular" a nivel deportivo sino también de ser capaz de "dejar un legado".

En la presentación de la competición, celebrada en el Estadio Camilo Cano de La Nucía, donde se desarrollarán todas las pruebas salvo la media maratón que será en Torrevieja, participaron el presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, el presidente de la Asociación Iberoamericana de Atletismo, Óscar Fernández, el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, y varios atletas que participarán, como los españoles Orlando Ortega, Eusebio Cáceres y Marta Galimany, los cubanos Yaimé Pérez y Lázaro Martínez o el argentino Germán Chiaraviglio.

"Creo que este campeonato es muy importante porque creo que el papel de España dentro de la comunidad iberoamericana de atletismo ha sido de liderazgo por un lado, porque se constituyó aquí, y porque además siempre hemos sido un referente para la comunidad", indicó Chapado.

El dirigente recordó que el resto de países iberoamericanos "ahora han crecido mucho y se han hecho muy mayores", lo que ha provocado que haya "una atletismo muy potente en Sudamérica, en África, en Europa". "Nuestros hermanos portugueses nos lo han demostrado con tres medallas fantásticas en Tokyo", comentó el dirigente.

El presidente de la RFEA pronosticó que el campeonato va a ser "espectacular" y que se produce tras superar "probablemente la época más difícil" para su deporte. "Creo que no nos podemos quedar exclusivamente en hacer un evento, tenemos que dejar un legado", advirtió.

"Estamos haciendo formación con entrenadoras, con jueces, actividad con el equipo nacional. Esto se va a convertir en un destino, si no lo es ya, no solo de turístico sino deportivo porque muchas federaciones vienen aquí con sus atletas a prepararlo y esa es la esencia de hacer algo", declaró el exsaltador.

Raúl Chapado recordó su participación en Sevilla en 1992, aunque bromeó diciendo que no sabía su puesto al no haber sido muy bueno. "Fue apenas 20 días antes de los Juegos de Barcelona y yo es donde percibí el nivel que tenía el atletismo iberoamericano", rememoró.

El mandatario destacó que "los deportistas eligen esta competición por ganar, por conseguir un éxito para su país, por los lazos de unión y por formar parte de una familia". "Somos países conectados por cultura, gustos gastronómicos, una conexión incluso por la política y creo que es importante mantener ese movimiento", aseguró.

También habló sobre Ucrania, que será la invitada de honor al Campeonato Iberoamericano, donde competirán tres atletas del país como muestra de apoyo a su situación. "Es un drama. Desde el primer momento estuvimos en contacto con la Federación Ucraniana y cuando te cuentan de primera mano lo que están viviendo es tremendamente desgarrador. No sólo me contaban que habían muerto más de 100 deportistas de élite de los últimos campeonatos sino que no hay ninguna instalación, todas han sido destruidas", lamentó.

"Tenemos que apoyar cada uno en nuestro ámbito, pero creo que es un ejemplo de la comunidad iberoamericana el que puedan participar, que esta tarde puedan desfilar con su bandera y que puedan recibir el aplauso de las personas que vengan a verlo", concluyó Chapado.

Este Iberoamericano será la primera participación para Orlando Ortega, al que le hace "muchísima ilusión, más siendo en casa". El saltador, que ha empezado bien la temporada con una victoria en Chipre, se ve en un buen momento. "Va a ser una temporada muy larga e intentaremos hacerlo lo mejor posible", deseó.

La maratoniana española Marta Galimany también afrontará un Campeonato Iberoamericano por primera vez y dispuesta "a luchar por todo". "Las rivales seguramente también lo han preparado bien, pero yo también, me encuentro bien y por qué no soñar con estar en el podio", avisó.

"En la media maratón tenemos esa posibilidad de correr con los populares y para mí eso es algo todavía más especial porque puedes compartir tu ilusión con la de todos los corredores que se apuntan y te anima a sacar todavía ese plus que llevas dentro", explicó Galimany.

En la presentación estuvo también el saltador de longitud Eusebio Cáceres, cuarto en Tokyo 2020 y que competirá en 'casa' al ser alicantino, por lo que llega con "muchísima ilusión". "Da como esas ganas, esa magia de que estás entre gente que te apoya y que conoces y vengo como muchas ganas. Es la primera, para mí la primera competición suele ser difícil pero sabiendo que es en casa me he puesto las pilas rápido", apuntó.

Cáceres tiene claro que su intención "es la de siempre" y que se encuentra bien. "Si hemos hecho cuartos no veo por qué no podremos subir ese escalón y subir al podio", resaltó el saltador, que cree que en España hay un gran nivel en su disciplina, aunque "hay que seguir trabajando para que eso siga así".