Vicente Parras, entrenador del Alcoyano, ha admitido que su prioridad es seguir sentado en el banquillo del equipo la próxima temporada y que tiene un acuerdo verbal para renovar por dos años, si bien ha reconocido que «cuando más se retrase la decisión más cosas hay alrededor».

Parras, que cumple su tercera campaña en el banquillo del Alcoyano al que llegó estando el equipo en Tercera División, ha asegurado que «me habría gustado tener resuelta muy situación hace un par de meses y estar ahora tranquilo y centrarme en los dos partidos que nos quedan frente a Cornellà y Nàstic, pero también es cierto que no estoy en una situación límite».

Sobre las opciones de quedarse y seguir más tiempo en su actual puesto, Vicente Parras ha querido dejar claro que «mi prioridad es el Alcoyano», para añadir que «llevo tres años construyendo en este club y quiero seguir igual. El club sabe mi compromiso y lo único que pido son las cosas claras».

«Mi primera opción es renovar, pero cuando más se retrase más cosas hay alrededor»

Pide a los actuales dirigentes de la SAD que «digan cual será el objetivo que tendrá el equipo la próxima temporada» y advierte que «lo que no se puede pretender es tener un equipo en Primera RFEF con condiciones de Tercera División. Si queremos un club con aspiraciones hemos de poner a los profesionales los medios para estar más cerca del fútbol profesional».

Parras ha reconocido que «no está a ciegas», que desde dentro del club le están informando de cómo van evolucionando las cosas para que próximamente haya una solución y se desbloqueé tanto su renovación como la del director deportivo José Luis González para comenzar a planificar la próxima temporada.

«Sé que se está trabajando y la solución no es fácil, de la misma manera que también les digo que el Alcoyano y la ciudad de Alcoy se merece estar peleando por jugar en el fútbol profesional. Tengo ilusión porque ese sea el objetivo del club, aunque es algo que a mi no me corresponde. Soy un trabajador más», ha finalizado el técnico.