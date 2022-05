Fernando Alonso tutelará la carrera del piloto eldense Sandro Pérez

A Sandro Pérez le ha cambiado la vida en las últimas horas. El exitoso piloto eldense de tan solo 12 años seguirá a partir de ahora los pasos que le marque Fernando Alonso, ya que, según anunció en un acto publicitario, el bicampeón del mundo le tutelará. «Es un día inolvidable para mí. Con motivo de un encuentro único de Fernando Alonso ante todos los medios de comunicación en Barcelona, Finetwork, patrocinador personal de Fernando, ha anunciado que Alonso tutelará mi carrera deportiva», escribió el piloto en sus redes sociales.

«Estoy enormemente agradecido a Fernando Alonso y a Finetwork por esta oportunidad de ensueño que me brindan y a la que sólo puedo corresponder con mucho esfuerzo, trabajo y sacrificio», afirmó Sandro en el encuentro con Alonso, que este fin de semana compite en el Gran Premio de España. Tras la entrevista de la periodista Lucia Villalón con Fernando Alonso, Manuel Hernández, CEO de Finetwork, fue el encargado de dar a conocer estas dos noticias tan importantes relacionadas con el bicampeón mundial.

En primer lugar, comunicó que Finetwork se convertía en sponsor del equipo de Karts de Fernando Alonso llamado FA Alonso Kart. Y, en segundo lugar, el directivo de la compañía, desveló que el piloto asturiano tutelará la carrera deportiva de Sandro Pérez. En ese instante apareció por sorpresa en el escenario donde se colocó junto a Fernando para unirse a la conversación con Lucía Villalón y escuchar sus consejos, anécdotas y apoyos.

A Sandro no le falta ambición en el complicado mundo del automovilismo. Su objetivo lo tiene claro: «Quiero ser campeón del mundo». Se ha convertido en el piloto revelación de karting con tan solo doce años con una capacidad de aprendizaje que no deja indiferente a nadie. Sorprende la pasión con la que afronta sus carreras. Su evolución durante los últimos años está por encima de la media y es capaz de planificar y dosificar cuando compite pese a su corta edad. Los entendidos en este deporte le auguran una gran trayectoria.

La clave de su precoz éxito es divertirse cuando conduce tal y como se refleja en la web del joven piloto. «Me encanta pilotar, hacerlo con los mejores pilotos y en los mejores circuitos. Ya he ganado casi todas las carreras en las que he competido, consiguiendo dos títulos», afirma Sandro, que compitió recientemente en Suecia con muy buenas sensaciones. Ahora se centra en el Champions of the Future y en el Europeo CIK FIA, sus dos próximas carreras.

Sandro Pérez es hijo del expiloto de motocross Alejandro Pérez Mataix, varias veces campeón de España, y a pesar de haber nacido en Alicante el 9 de diciembre de 2009, reside en Elda desde los primeros días de su vida. Cada vez que compite lo hace luciendo su dorsal favorito, el número 2. Debutó el 18 de abril de 2015 en el circuito de karting Chiva (Valencia). Ese mismo día se estrenó con una emotiva victoria. El corredor eldense asegura que sus pilotos profesionales favoritos son Fernando Alonso y Carlos Sainz júnior y su sueño por realizar "ser campeón del mundo de Fórmula 1".