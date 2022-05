Pase lo que pase, Fernando Alonso es uno de los grandes referentes de la Fórmula 1. Ha quedado demostrado este fin de semana en el GP de España, dentro y fuera de la pista. Una auténtica marea de aficionados arroparon desde las gradas al piloto asturiano, que consiguió sobreponerse a una nefasta clasificación y a una penalización por cambiar motor que le relegó a la última posición en la parrilla. Alonso acabó sumando dos puntos, en novena posición y volvió a dejar claro que está plena forma a sus 40 años. El mismo calificó su actuación como "un carrerón". Pero estos días en Barcelona también se ha podido constatar que el ambiente en el seno de Alpine no es tan idílico como cuando Fernando llegó al equipo el pasado año, dispuesto a emprender su segunda etapa en la F1 para volver a pelear por victorias y títulos en la que fue su ‘casa’, Renault.

A pesar de que últimamente Alonso ha estrechado lazos con algunos patrocinadores de Alpine y que el nuevo director del equipo Otmar Szafnauer, aseguró en Montmeló que sería “de tontos” no considerar la renovación del bicampeón español, lo cierto es que a estas alturas muchos le ven fuera del equipo y quizá incluso de la F1. El presidente de Renault Luca de Meo sembró más dudas con su impactante respuesta a los micrófonos de DAZN en la parrilla de salida del GP de España, cuando le interpelaron acerca del futuro de Alonso: "Queremos muchísimo a Fernando. Vamos a tener que buscar una solución para todos, porque tenemos también a Esteban (Ocon) y a Oscar (Piastri), que son muy buenos. Queremos proteger a nuestros pilotos y buscar una solución ideal para todos. Creo que el trabajo que ha hecho… que está haciendo Fernando es increíble", dijo.

¿Hay @alo_oficial para años en Alpine? 🤔



Luca de Meo, CEO de Renault: "Queremos muchísimo a Fernando. Vamos a tener que buscar una solución para todos, tenemos también a Esteban y Óscar, que son muy buenos. El trabajo que está haciendo Fernando es increíble" #EspañaDAZNF1 🇪🇸 pic.twitter.com/d6Gr8Bdiqk — DAZN España (@DAZN_ES) 22 de mayo de 2022

Pedro de la Rosa lamentó la reacción del empresario italiano, que en su día fue el gran valedor del regreso de Alonso a la F1: "Me ha sorprendido que no haya habido una ratificación, es increíble. La pregunta, para mí, es si Fernando querría continuar, no al revés. El plan es a medio-largo plazo en Fórmula 1, sino no hay resultados. La manera de que 'El Plan' surta efecto es teniendo a Fernando varios años dentro del equipo, es una carrera de fondo", analizó el ex piloto barcelonés.

El Plan no funciona

Alonso, debutó en la F1 en 2001 y se marchó voluntariamente al final de la temporada 2018, cuando los resultados en McLaren ya no le acompañaban y empezaron a rondar por su cabeza nuevos desafíos automovilísticos, como el Mundial de Resistencia, el Dakar, las 24 Horas de Le Mans, las 500 Millas de Indianápolis o Daytona. Decidió volver a la F1 por el horizonte de un cambio normativo mayúsculo en la categoría que, en teoría, iba a igualar las prestaciones de los coches con piezas comunes y límite presupuestario. La pandemia retrasó la aplicación del nuevo reglamento y Fernando completó un 2021 de transición en Alpine.

Pero ha comenzado la presente temporada y la gran revelación no es Alpine sino Ferrari. Red Bull se ha mantenido en la cima y Mercedes está superando su crisis. En seis carreras, el equipo de Alonso está más o menos donde estaba el año anterior. Quinto en el campeonato de constructores, con posibilidad de alcanzar regularmente la Q3 los sábados y los puntos los domingos, pero poco más. Por si fuera poco, Alpine cuenta con un piloto francés, Esteban Ocon, con contrato hasta 2024 y mejores resultados hasta la fecha que Fernando. Y tienen también en nómina y en el ‘paro’ al mayor talento de la cantera, el australiano Oscar Piastri, campeón de las categorías antesala de la F3 y la F2 y que ya ha advertido que no pasará otro año viendo las carreras desde el sofá. Una opción, sin duda, mucho más económica que la que implica renovar a Alonso, el tercer piloto mejor pagado de la parrilla.

En plena ola de rumores ha surgido el posible interés de Aston Martin y su millonario propietario Lawrence Stroll por Fernando, que no quiso pronunciarse al respecto en Barcelona: “Solo puedo decir que me gustaría seguir como mínimo un par de años más en la F1 y que espero tener noticias después del parón de verano”, comentó. La opción de McLaren también está sobre la mesa. Todo ello pasaría por lo que hagan los veteranos Vettel y Ricciardo, también en la cuerda floja, aunque ahora mismo, tal como están ambos equipos, tampoco parece que allí vaya a encontrar Fernando el coche ganador que tanto ansía.