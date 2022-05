La Real Federación Española de Tenis (RFET) tomó la decisión de apoyar el cambio de formato de la Copa Davis propuesto por Gerard Piqué en una votación "extraordinaria", realizada a través de un chat de WhatsApp, el 12 de agosto de 2018. El peculiar referéndum tuvo lugar cuando quedaban cuatro días para que la Federación Internacional de Tenis sometiera el asunto a votación en la Asamblea anual de Orlando (EEUU), y el modo de hacerlo, telemático, suscitó entonces las críticas de varios miembros de la Junta directiva, tal y como recoge El Periódico de España.

Una parte de la dirección consideraba que la relevancia del asunto a votar -avalar el dar los derechos de explotación del torneo por naciones más importante del mundo a una empresa privada, Kosmos, propiedad del futbolista culé- hacía necesario que la reunión fuera presencial.

De los 13 miembros de la Junta directiva, diez votaron a favor de apoyar a Piqué y tres decidieron no votar, en desacuerdo con cómo se había llevado el proceso, según fuentes conocedoras del encuentro. Varios integrantes se quejaron de que se deberían haber intercambiado pareceres sobre el asunto de forma presencial.

No era "rentable"

El resultado final de la polémica reunión virtual fue distinto al posicionamiento oficial que habían mantenido los directivos de la Real Federación Española de Tenis hasta entonces. En la Junta anterior a la votación, celebrada el 13 de junio de 2018, de hecho, el sentir mayoritario era que, con los datos que se conocían hasta aquella fecha, no parecía razonable apoyar el proyecto, ya que no era "rentable" para la Federación.

El proceso de votación y luego lo ocurrido en Orlando -cuando el presidente, Miguel Díaz Román, apartó al delegado internacional, José Antonio Senz de Broto, para darle su voto al vicepresidente Tomás Carbonell, a petición de Piqué-, suscitó un agrio debate en el chat de la Junta directiva, con reproches mutuos y ataques entre diferentes directivos territoriales.

"A mí no me ha gustado el procedimiento de cómo se ha llevado esto, ¿tengo la obligación de que me guste? ¿Puedo pensar que una Junta directiva formal habría sido más adecuada para votar esto?", reprochaba un miembro de dicha Junta en un mensaje enviado al grupo de WhatsApp de la misma, tras la votación del día 12 de agosto.

"Es un poco absurdo"

Uno de los más críticos en ese sentido fue Mario Molina, vicepresidente de la Federación valenciana y asesor de la nacional que no tenía derecho a voto. "Me sorprendió que se hiciera algo tan importante por WhatsApp. Manifesté que no me gustaba y pedí una reunión presencial. El presidente me dijo que no había tiempo, cuando en verdad faltaban cuatro días para la votación [en Orlando]. Es un poco absurdo. En un día nos podíamos haber desplazado dónde fuera", sostiene en conversación con El Periódico de España.

En defensa del presidente de la Federación, otro vocal achacó a los directivos díscolos "el poco respeto" que consideraba se había tenido con Díaz Román y Tomás Carbonell: "Pasmado me he quedado cuando insinúas tratos de favor y haces burla sobre si se conseguirá que se juegue los próximos dos años la Copa Davis en España. Lamentablemente no comparto tu falta de empatía por un compañero de Junta y desconfianza con el presidente". Y por eso, les pedía que abandonaran la Federación: "Creo que aquellos que no estáis de acuerdo con lo sucedido deberíais dimitir de inmediato y dejar trabajar a los demás".

El que protagonizó los mensajes más 'agrios' fue el propio Carbonell, quien se veía directamente señalado por los directivos opositores: "Te ha faltado valor para decírmelo a la cara.... [...] Me acusas de ser un hombre de Kosmos sin prueba alguna, además de difamarme sin tregua con tus cobardes palmeros desde hace días. Supongo que los años que llevas en esto te juega malas pasadas y lo que has hecho toda tu vida crees que lo hacen los demás".

Y sobre las acusaciones de haber manipulado la votación virtual, Carbonell respondió a un opositor que consideraba que estaba faltando al respeto de sus compañeros de Junta: "Yo no manipulo, intento argumentar y convencer sí es posible. Manipular es lo que has hecho tú durante toda tu infausta historia como directivo. El tenis celebrará tu final y serás recordado por todas tus deslealtades, filtraciones, difamaciones, etc".

"No por whatsapp"

Hubo dentro del chat también quien trataba de templar gaitas. "Sugiero a todos que nos tranquilicemos. Y sin duda habrá que hablar de las formas en cómo se ha desarrollado este asunto, pero hay que hacerlo mirándonos a la cara, y no a través de esta mierda de WhatsApp", conminaba otro miembro de la Junta para templar los ánimos.

Según ha confirmado este periódico, en la página web oficial de la Federación no hay publicada ningún acta de aquella Junta extraordinaria celebrada el 12 de agosto donde España cambió su postura. El acuerdo fue refrendado en la siguiente Junta directiva, ya sí presencial y que se celebró en septiembre también en medio de un fuerte debate, según fuentes conocedoras del encuentro.

En el acta de aquel día simplemente se dice: "La RFET se ratifica en el apoyo al Proyecto Kosmos, de nuevo formato de la Copa Davis, teniendo en cuenta las circunstancias de celebrarse la Fase Final de la nueva Copa Davis en Madrid, donde la RFET podría beneficiarse de este hecho".

La sede en Madrid

"Las instituciones de Madrid estarían de acuerdo en vincularse a la RFET, para potenciar el evento. Ahora se trata de que esta vinculación se fructifique cuanto antes, de cara a la nueva edición, y a la espera de que se confirme Madrid como sede. Se producen varias intervenciones para analizar la situación creada, una vez se pueda confirmar la sede de Madrid de la fase final de la competición en 2019 y 2020", concluye sobre este tema.

Según ha sabido este periódico, varios miembros de la Junta cuestionaron al presidente que Tomás Carbonell que hubiera viajado en el avión de Piqué a votar a Orlando a petición del futbolista del Barça, tal y como desveló El Periódico de España. También que se hubiera anulado el voto a Senz de Broto, cuando él era el presidente del Comité Internacional de la RFET y era quien históricamente votaba en estos encuentros.

Esta redacción se ha dirigido a la Federación Española de Tenis para conocer la versión del presidente Díaz Román y de Carbonell tanto vía telefónica como por correo electrónico. Sin embargo, no ha obtenido respuestas a las preguntas remitidas.