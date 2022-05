«Creemos mucho en nosotros y estoy seguro de que vamos a subir»

Cristian Moll (13-03-93, Chile) llegó al Eón Horneo la temporada pasada procedente del Handbol Sant Joan y tiene a sus espaldas tres mundiales de balonmano y tres Panamericanos. El chileno tiene una larga experiencia en División de Honor Plata y es uno de los hombres claves para Parro. El equipo alicantino disputa esta sábado en Maristas (19.00) un partio clave ante Amenabar Zarautz. Una victoria le clasifica para la promoción de ascenso a Asobal.

¿Cómo ve este partido?

Partido muy trampa. Ellos no se juegan nada, pero querrán terminar el año de la mejor forma posible. Siempre ha sido un equipo muy peleón y querrán dejar en lo más alto a su club. Pero nosotros tenemos que seguir con nuestra dinámica y mantener contenta a nuestra gente que nos acompaña cada sábado.

Mentalmente, ¿cómo está la plantilla en este tramo de temporada?

Muy bien. Creo que hemos sabido llevar muy bien esta segunda fase a la que llegamos con algunas dudas, pero en la que hemos conseguido mantener un bloque muy bueno con todo el equipo. Nos hemos mentalizado, hemos cogido buena dinámica y así es cómo se ha dado en todos los partidos. Excepto el de Burgos fuera de casa, el resto creo que lo hemos llevado muy bien.

¿Sienten que la plantilla ha ido de menos a más en este tramo final?

Sí. Totalmente. Me acuerdo de los primeros partidos de temporada, en los que había muchas dudas y no conseguimos afianzar el equipo. Sin embargo, creo que en esta segunda fase nos hemos dado cuenta que como equipo podemos alcanzar grandes cosas y mira dónde estamos: para jugar la promoción y lograr ese ansiado ascenso.

¿Cómo se hace para llegar en el momento más importante en el mejor estado de forma?

A base de trabajo durante la semana y durante los entrenamientos. Desde el lunes con trabajo en gimnasio y luego por las tardes con trabajo técnico y táctico. Además de dejarse la vida que los partidos son para disfrutarlos porque el trabajo ya lo haces durante la semana.

Aún no se sabe el posible rival en promoción en caso de jugarla. Pero, entre los que pueden ser, ¿cuál prefiere: Recoletas Atlético Valladolid, Viveros Herol Balonmano Nava o Unicaja Banco Sinfín?

Los tres van a ser muy difíciles. No podría quedarme con ninguno porque todos van a querer quedarse en Asobal. Tienen jugadores muy buenos y van a ser partidos muy complicados. Lógicamente tenemos que aprovechar la oportunidad de que sea a ida y vuelta y jugar el primero aquí en casa. Tenemos que sentirnos que podemos ganarles y estoy muy convencido de que lo vamos a lograr porque creemos mucho en nosotros mismos.

¿Qué supone para usted que lleva varios años en el club y que entrena a niños de la cantera jugar por un ascenso con el Eón?

Lo disfruto muchísimo y siento una felicidad tremenda. Cuando jugamos en casa todos los niños a los que entreno vienen a vernos con sus padres y te ven con esos ojos de ilusión al ver que nos hemos dejado la vida en la pista, te llena de felicidad y de ganas de seguir trabajando por esa gente y por la ciudad.

¿Qué le diría a la afición para que acuda este sábado a Maristas?

Que nos vengan a apoyar porque los necesitamos. Está muy comprobado que sin ellos no hubiéramos podido llevarnos algunos puntos, sobre todo en los últimos minutos y eso para nosotros es un plus y un chute de motivación.

¿Prefiere jugar en Maristas o en el Pitiu Rochel?

En lo personal, el Pitiu me ha dado mucho y es un pabellón con mucha historia. A mí me gusta mucho. Pero no hay que quitarle mérito al de Maristas que es donde hemos podido llevarnos muchas cosas positivas, lograr puntos, se llena cada partido y ha dejado su legado en el Eón Horneo en la última fase.

¿Cómo se está viendo en este tramo de la temporada?

Yo siempre he estado preparado para hacer siempre mi mejor partido en cada fin de semana. Ahora aporto más en defensa que en ataque pero esté para jugar donde haga falta y poder estar en esta fase con el equipo que hemos formado.