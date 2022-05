A lo grande, como grande es Fernando Romay, leyenda viva del baloncesto español y protagonista indiscutible del acto de presentación oficial del “Open El Campello” de 3x3 series de baloncesto, que se desarrollará entre esta tarde y toda la jornada de este sábado en las instalaciones especiales levantadas en el recinto del Club Náutico. Más de un centenar de participantes se darán cita.

Autoridades locales, representantes de la Federación Española de Baloncesto, del Club Náutico, del proyecto Herbalife y el gran Fernando Romay han participado en el evento, después de que decenas de escolares de los centros Rafael Altamira y Pla Barraques pasaran la mañana probando las instalaciones y disfrutando de uno de sus deportes preferidos.

La concejala de Turismo y Eventos, Marisa Navarro (PP), ha roto el hielo de las intervenciones elogiando la organización y las instalaciones, agradeciendo a los patrocinadores (entre los que se encuentran el propio Ayuntamiento y la Diputación Provincial) y al Club Náutico que hagan posible, por segundo año consecutivo, que esta competición arranque en El Campello. “Les puedo asegurar que es todo un espectáculo, y demostramos una vez más que en este municipio apostamos, y fuerte, por el deporte”, ha señalado la edil.

Por su parte, el presidente del CN Campello, Miguel Baena, ha afirmado que “ahora, lo suyo es repetir año tras año, y que todo el mundo disfrute”.

Daniel Sainz, responsable deportivo del Circuito Herbalife 3x3 serie, ha destacado lo “magnífico” del entorno elegido, junto al mar y a los pies de la Torre de La Illeta, y ha anunciado que durante estas dos jornadas “disfrutaremos de los mejores jugadores y jugadoras, que garantizan el espectáculo sobre la pista”.

Manuel José Pérez, jefe del Proyecto, ha querido elogiar los esfuerzos de la Federación Española de Baloncesto por potenciar esta modalidad del deporte, “y lo hace bien, a tenor de los resultados, porque este año hemos pasado de cinco sedes a siete, por el interés y la alta participación”.

El último en intervenir ha sido Fernando Romay, para quien “estar de nuevo en El Campello es una dicha para mi… y este año me quedaré hasta el final, porque nada más llegar he visto el slogan de ‘Sonríe, ya estás en El Campello’, y tengo que decir que es realmente cierto, porque no paro de sonreír en esta tierra tan hermosa”.

Fernando Romay, referente del baloncesto español, ha anunciado que “lo vamos a pasar fenomenal, y me gustaría destacar que antes de llegar a la competición los entrenamientos se han sucedido a diario, y eso es duro. Todos los equipos se merecen tener las gradas llenas estos días”.