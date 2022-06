Ángel Mª Villar: "Ahora, ¿quién me renueva a mí el honor?"

Recibido entre aplausos y acompañado por una amplia comitiva, entre la que estaba el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, entraba en el salón de actos de la Seu Universitaria de la población de la Marina Baixa, el expresidente de la Federación Española de Fútbol Ángel María Villar.

El director del Club INFORMACIÓN, Toni Cabot, presentaba al ponente como “un primer espada, el presidente de la Federación más exitoso que hemos tenido, con la consecución de un campeonato del mundo y dos Eurocopas”. En esta nueva entrega del foro deportivo «Campo a Campo», del Club INFORMACIÓN, los asistentes, que prácticamente llenaban el aula, tuvieron la oportunidad de asistir en directo a la entrevista que ejecutaban Cabot y Raúl Ruiz, de “El Larguero” de la Cadena SER.

Trajeado, risueño, delgado, “encantado de estar en mi tierra, conozco igual que ustedes esta zona porque me gusta pasear y conocer”, iniciaba su intervención Villar. El alcalde ya había dicho que tiene vivienda en Altea. “Estoy en mi segunda tierra. Siempre he tenido el amor y el cariño de la gente de aquí. Mi primera tierra es Bilbao, pero aquí me siento en casa”.

El ponente, que ha sido 26 años miembro del comité ejecutivo de la Uefa, 20 años como directivo de la Uefa y 30 años como presidente de la Federación, se mostró "muy feliz, encantado con mi nueva vida" y no se arrugó para contestar sobre los asuntos legales que le persiguen de su anterior etapas, aunque ya no son tantos...

Detenido y preso

Ángel María Villar destacó que "me han puesto 20 denuncias criminales desde 1996 y solo me queda una causa pendiente. De las otras he salido absuelto. Por desgracia, hoy se está estilando hacer daño a las personas a través de acciones criminales, de las que sabes cuando entras pero no cuando sales. Desde 1996 me han entablado 10 acciones criminales y 20 accciones delictivas dentro de esas. De las 20, 19 se han archivado”.

Pero claro, el circo de su detención, los días entre rejas... “Me sacaron fotos maravillosas, sí. Policías con metralletas, que ya ves tú para qué fueron armados a la Federación. ¿Qué represión habrá?... Las cosas de la vida son así… Pero dentro de la maldad, me considero un hombre feliz, con tendencia a tender la mano a los que me han hecho daño. Los jueces también se equivocan, son seres humanos, como todos. Y creo en la justicia. Si de 20 acciones criminales me han archivado 19... como para no creer". Ahora bien, se preguntaba Villar, "¿qué pasa cuando se archiva? A mí, ¿mi salud quién me la renueva? Ahora tomo cuatro pastillas; antes ninguna. ¿Quién me renueva a mí el honor, la relación de familia, mi trabajo, mi patrimonio embargado?".

Preguntado por qué no denunciaba a quienes se querellaron contra él, el expresidente de la Federación rechazaba la posibilidad. "No tengo ganas. Que lo haga el ministerio fiscal, no yo. Ya estoy hasta las narices. Eso no me restituye nada". Cabot, entonces, preguntaba: "¿Hubiera seguido como presidente de no ser por la detención?". "No sé si hubiera seguido siendo presidente… Yo soy feliz como estoy ahora. Con mis paseos por la mañana. Ahora, el Estado me paga por no trabajar, pero sí reflexiono, y mucho. Tiendo la mano a muchas personas que sé que me han hecho daño. Aquellos querelladores...".

Villar pasó "once días en prisión. Nadie pensaba que fuera tan poco tiempo, creían que sería para tres o cuatro meses. Entré asustado y de repente oigo una voz que me dice: -Presidente, usted es el mejor del mundo porque ha ganado todo, pero solo le faltaba un título, ser prisionero. Dentro de lo malo tuve una gran experiencia en prisión".

Amistad con Juan Carlos I

Cuestionado por su amistad con el Rey Emérito, Villar dijo que “le estoy muy agradecido porque siempre ha estado en las finales de Copa y otras competiciones". ¿Esas finales en las que se oían pitos al Rey y al Himno?, preguntaba Cabot: "Yo no oía esos pitos. El odio nos ciega, pero no todo es negativo".

El expresidente federativo aseguraba que "la Casa Real se ha portado extraordinariamente con el fútbol. Ha asistido a casi todas las competiciones. Don Juan Carlos y su hijo, lo mismo. Y en Sudáfrica, con Doña Sofía y los actuales reyes. Lo único que tengo son palabras de agradecimiento. Y en este momento, más. Cuando se critica a un ser humano, yo estoy con el que sufre, independientemente de que tengan razón o no los que critican”.

Relación con Platiní

“Yo a Platiní no le voté, pero a los dos días de no votarle y sabiendo que había hecho campaña contra él, me dijo que me iba a nombrar vicepresidente de la Uefa. Yo era leal a Johanson. Lealtad, algo que no se sabe ya muy bien qué es. Ahora, en todos los pleitos que tiene, voy en su defensa como testigo, de lo que me siento tremendamente orgulloso. Hizo muchas cosas buenas, como modificar la Champions League, creó unas ayudas extraordinarias a las asociaciones nacionales... Fue un hombre que llegaba al alma, que sabía estar. Fue un gran presidente de la Uefa. Y le estoy muy agradecido. Últimamente he hablado con él y con su mujer. Claro. Y he dicho lo que pienso y siempre estimulando al ser que sufre, porque nadie está libre de sufrir. Y cuando sufres es cuando más necesitas el apoyo”.

Como jugador

Grandes recuerdos. "11 temporadas, 830 partidos en Primera División con el Athletic Club", recordaba. En la sala, dos exjugadores que coincidieron con él, con los que compartió memorias. El barcelonista Juan Manuel Asensi como rival. Joseba Betzuen como compañero en el Atleti. También estaba su amigo Valentín Botella, directivo de la RFEF con Villar y expresidente del Hércules. Entre lo recordado, a través de las preguntas: el puñetazo que le propinó a Cruyff durante un partido en San Mamés. ¿Por qué lo hizo? "Porque fui un déspota. Le agredí porque en el medio del campo, un minuto antes de esta jugada, me hizo una entrada que me rompió una espinillera de plástico recién estrenada, comprada en Londres. Cruyff me hizo una entrada impresionante. Yo venía ya enfadado y en la siguiente jugada me da un golpe sin querer y reaccioné con un puñetazo, pero no le di fuerte... Me echaron a la calle. Yo tenía 24 años. Le pedí perdón. El Athletic me puso una multa de 100.000 pesetas. Cuatro salarios de soltero. La Federación otras 3.000 pesetas y 4 partidos... Ya no me expulsaron en la vida".

¿Qué opina de la subida de sueldo de su sucesor?

"No quiero hablar… Cuando yo era presidente nombraba a mi junta directiva y nombré a Rubiales. Yo me llevo extraordinariamente bien con él, pero no me quiero meterme en estos temas. Ahora ya me llama la atención mi vida. Cómo puedo ser más feliz y hacer felices a los demás. Lo que pasa en el mundo del fútbol fue mi vida. Ahora no lo es. Soy yo, mi mujer, mis hijos, la gente que me quiere… esa es mi vida. Me preocupa pero no voy a opinar. Ser presidente de la RFEF es un cargo muy difícil. Y que estamos sometidos a críticas y algunas veces a más que la critica. Y en estos momentos que el que está sufriendo es un ser humano, estoy con él. Es presidente de la Federación, está sufriendo y yo como ser humano no me gusta que la gente sufra".

¿Le ha dado algún consejo?

"Soy muy pobre en dar consejos. Sí hemos hablado de cosas, pero no soy un hombre capacitado para dar consejos. Tengo mi opinión sobre lo que él hace, pero no la voy a decir...

¿Qué opina de que la Supercopa se la haya llevado fuera de España?

"El presidente no lo hace todo. Está rodeado de personas y tendrá que hacer cosas incluso en contra de su pensamiento. Nosotros teníamos un concepto diferente. Queríamos proteger al aficionado. No me preocupaba de ganar dos, cinco o seis millones. Quería que el aficionado fuera en agosto a los partidos de la Supercopa para ver los fichajes que habían hecho. Lo que nos estimulaba en aquel momento era esto, jugarlo aquí. A nosotros también nos ofrecieron montones de millones, pero son tendencias. Qué es mejor o peor. Pues económicamente… Ahora el fútbol ha dicho que el parámetro que vale es el económico, pues adelante. Antes los clubes me decían que no".

Otros nombres propios:

Villar fue consultado por su relación con otros hombres de fútbol.

Ramón Mendoza

"Me llamaba el almirante. Era un hombre muy culto, presumido y leal. Tenía muy buena relación con él. Le quería muchísimo".

Jesús Gil

"Con él sufrí muchísimo. Era un hombre especial. Tuve buena relación con sus hijos y sobre todo con su mujer. Pero él era un hombre que exteriorizaba muchísimo, que se crecía ante el público. Yo, como era lo contrario… Pero lo llevo en mi corazón. No lo pasé en ciertos momentos bien, pero me alegro de haberlo conocido".

Del Bosque

"A Del Bosque muchas veces se le destaca más como persona que como profesional y yo siempre insisto en destacarlo como entrenador. Entró en un momento muy difícil. Veníamos de ganar la Eurocopa con otro entrenador y perdimos el primer partido contra Suiza. Después ganamos todos los partidos siguientes: Honduras, Chile, Portugal, Paraguay, Alemania y después la final. Fuimos la mejor selección y la mejor valorada por todos los medios de comunicación del mundo entero. Fue un salto cuantitativo y cualitativo muy importante. Hicimos dos campeonatos del mundo muy buenos porque era una selección con jugadores muy buenos, extraordinarios y humildes. Ejemplares en muchas cosas".

Aragonés

"Luis Aragonés, pese a que la primera vez que lo quise nombrar seleccionador él no quiso, luego lo nombré. Y ahí está su Eurocopa".

Florentino Pérez y Mbappé

"Le felicité hace poco por ser campeón de Liga y Champions. Le dije a Butragueño, que estuvo en un homenaje que me hizo la AFE, que debían entender que ser campeón de la Liga de España es más importante que ser campeón de Europa. Florentino y el Madrid lo ha intentado con Mbappé, pero no ha podido, qué vamos a hacer... Es de agradecer su esfuerzo. Claro que deseaba que viniera. Como todos los amantes del fútbol y de los buenos jugadores, como cuando trajeron a Cristiano Ronaldo".

Javier Tebas

"Tiene un gran conocimiento de la gestión del fútbol profesional, es muy bueno y es trabajador. Cuando tengas con él una discusión que no sea públicamente o ve bien preparado. Pero yo ya no estoy en el mundo del fútbol, tuve mis discrepancias con él, pero como dirigente, ahora ya no. Y una reflexión: el fútbol profesional le ha reelegido en varias ocasiones y los directivos del fútbol de tontos tienen lo justo".

¿Cambiaría algo de lo que hizo?

"Si de algo me arrepiento de verdad es de no haber tenido una relación más fluida con los medios de comunicación. No estuve a la altura. En la otra vida eso no me pasará".