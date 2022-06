El Club Balonmano Elche no ha querido dejarse los deberes para el verano y en el mes de junio ya ha cerrado la plantilla de la próxima temporada. El conjunto ilicitano ha realizado una importante remodelación, con ocho incorporaciones y diez jugadoras que continúan de la pasada campaña.

La apuesta de las «guerreras franjiverdes» seguirá siendo la misma que lleva desde hace años en su ADN: la juventud y la confianza en jugadoras jóvenes con una enorme capacidad de crecimiento.

Bajo la batuta del maestro Joaquín Rocamora, que este sábado contrae matrimonio con María Flores, el Elche ha tenido que tirar de ingenio y de un gran conocimiento de balonmanistas que vienen destacando en la base para poder competir con rivales, que, en su mayoría, tienen mucho mayor potencial económico.

Hasta ocho incorporaciones han llegado al club ilicitano. La más importante es la lateral derecho Tessa Van Zijl, internacional con Países Bajos, que será la encargada de asumir la responsabilidad ofensiva.

Otro de los fichajes importantes ha sido la lateral hispano-portuguesa Danilo So Delgado, que ha dejado el Aula Valladolid para aprender de los sistemas defensivos de Rocamora y mejorar su lanzamiento.

También se han unido al proyecto del Elche la extremo israelí Keren Teplisky, que ya se enfrentó, con el Macabbi, a las guerreras franjiverdes en la eliminatoria de la EHF European Cup; y la joven pivote holandesa Pipy Wolf.

Los otros cuatro fichajes han sido apuestas de futuro y jóvenes jugadoras con un gran talento. La extremo María Carrillo, la perla del Agustinos de Alicante. Zaira Benítez, la central del Elda Prestigio; Raquel Moré, lateral del San Vicenc de Cataluña; y Lisa Oppedal, extremo que hace dos años fue campeona de España juvenil con el Torrevieja. Todas ellas son internacionales en las categorías inferiores de la selección española y que Rocamora conoce perfectamente como seleccionador júnior.

A las ocho incorporaciones se suman una importante base de la temporada pasada. Las porteras Nicole Morales y Pamela Rodrigues. Las extremos Clara Gascò y Celia Guilabert. Las centrales Paola Bernabé e Ivet Musons. Las laterales María Flores, Nuria Andreu y Elena Martínez. Y la pivote Katia Zhukova. Todas ellas intentarán impregnar del ADN Elche a sus nuevas compañeras.

En total, 18 «guerreras», aunque dos de ellas, Ivet Musons y Elena Martínez han sido operadas recientemente de graves lesiones de rodilla y no podrán participar hasta finales de año o, incluso, hasta el mes de enero.

El Elche, que será el único representante de la Comunidad Valenciana en la Liga Guerreras-Iberdrola, ha puesto el listón muy alto en las últimas temporadas, con la consecución de los títulos de campeonas de la Copa de la Reina y de la Supercopa de España. Incluso, ha demostrado su calidad en competición Europea, en la que la recién acabada campaña llegó a los cuartos de final y fue eliminado por el Rocasa Canaria, que terminó siendo campeón.

El conjunto ilicitano ha finalizado la Liga Guerreras-Iberdrola en sexta posición, no se ha podido clasificar para Europa, aunque está a la espera de una posible invitación para poder llevar, de nuevo, la franja verde por el Viejo Continente.

Joaquín Rocamora se muestra «satisfecho» con la plantilla que ha podido configurar, a pesar de la poca capacidad económica del club con respecto a otros equipos. «Estamos contento. Hemos fichado a los mejores talentos de la provincia. Contamos con una plantilla compensada, que nos sirve para el proyecto de la próxima temporada y del año siguiente, porque hemos traído jugadoras muy jóvenes».

El técnico oriolano no quiere, por el momento, plantearse objetivos: «Ha habido muchos cambios y tenemos que ver cómo se adaptan las nuevas. No me quiero marcarme ningún objetivo y ningún techo, porque no sabemos cómo van responder. Pero la confianza es plena y seguro que vamos a dar mucha guerra", señala Rocamora. .