El alicantino Carlos Vallejo, ídolo en el baloncesto húngaro

Dio el paso de salir de España hace dos temporadas con una interesante propuesta del baloncesto húngaro y la apuesta no ha podido salirle mejor al entrenador alicantino Carlos Vallejo. En su primer año acabó quinto con el Sopron en la liga U18, una prestigiosa competición que reúne a gran número de talentos de Hungría, y en su segundo acaba de proclamar campeón de Liga a su equipo por primera vez en su historia, un hito que desató la locura en la localidad húngara. Se trata del primer título de la historia para el club en la categoría júnior y la primera vez que un entrenador español dirige al equipo campeón.

Así, el Soproni Sportiskola Akadémia (Academia de baloncesto de Sopron) rompió todos los pronósticos de la competición cuando el favorito era el campeón de la pasada temporada. Acabaron segundos la primera parte de la competición solo superados por el Rátgéber Akadémia con quien se vieron las caras en semifinales consiguiendo una gran victoria el equipo del técnico alicantino.

Vallejo culmina de esta forma una gran segunda temporada en Hungría. Antes de salir de España entrenaba en la base del Lucentum pasando por varias categorías, fue coordinador de la sección de baloncesto del colegio Jesuitas y ha pasado por clubes como Benidorm o Albufereta. También ha sido entrenador de los programas de tecnificación de la Federación Valenciana.

El técnico alicantino, que negocia la renovación en el club húngaro, no puede estar más contento de su experiencia. «Quería salir de mi zona de confort y las cosas me han salido muy bien en Hungría, aquí la gente se vuelva con el baloncesto y todo son facilidades», afirma Vallejo, que recibió una llamada durante el confinamiento por la pandemia que le cambió la vida que llevaba hasta el momento trabajando en la cantera del Lucentum. «Me llamó un chaval húngaro que conocía de la base y me dijo que en Sopron querían un entrenador español, que allí los españoles tenían muy buena fama, y ya comencé a hablar con el equipo hasta llegar a un acuerdo», recuerda Vallejo, que al principio le costó adaptarse por el idioma pero poco a poco ha ido integrándose completamente en Sopron. «Es una pequeña ciudad pero que vive el baloncesto muy intensamente e incluso te reconocen por la calle», señala el técnico, que nunca olvidará el título de campeón nacional y su celebración llevado a hombros por sus jugadores tras concluir la final.

Una de las cosas que más ha sorprendido al exentrenador de la base del Lucentum es la afluencia de espectadores en los pabellones. «El ambiente es espectacular en esta ciudad, todo el mundo va al baloncesto y los pabellones se llenan para ver partidos de equipos de formación», señala el ya campeón de Hungría con la Academia de Sopron.

En sus planes no entra regresar a España ni a corto ni medio plazo. «Estoy negociando la renovación con el primer equipo de Sopron porque estoy muy a gusto, estoy aprendiendo mucho y las condiciones de todo tipo nada tienen que ver con España», afirma convencido Vallejo, que se ha ganado continuar tras una temporada espectacular. «En este segundo año he ido algo más loco porque he llevado aparte del equipo U18 de Sopron al sénior, con el que hemos conseguido el objetivo de la permanencia. Con el júnior ha ido todo más rodado porque los jugadores ya conocían mis sistemas y eso siempre facilita las cosas», explica el entrenador alicantino, totalmente adaptado a la vida húngara pese a la dificultad del idioma. «Aquí fuera del baloncesto apenas se habla inglés, el alemán es el segundo idioma y hace las cosas más complicadas», señala.

«He tenido ofertas de otros equipos europeos a raíz de la buena temporada que hemos hecho pero quiero seguir en Hungría para seguir creciendo, además las condiciones son muy buenas y esperemos seguir consiguiendo objetivos», indicó Vallejo, muy contento por como le están saliendo las cosas tras dejar España.