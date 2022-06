El Club Balonmano Elche VisitElche.com está confiado en que pronto va a recibir la confirmación oficial de que la próxima temporada podrá competir en Europa, según aseguraba a la agencia Efe el presidente de la entidad, Juan Ávila. Este periódico se ha puesto en contacto con el club, que mantiene la cautela de momento: «No hemos recibido todavía la confirmación oficial, por lo que no podemos decirlo oficialmente, pero confiamos en que esta semana se conocerá la noticia».

De este modo, el CBM Elche VisitElche.com estaría por tercer año consecutivo en la competición europea. Ávila se ha mostrado convencido de que la invitación para su club es independiente de la posible renuncia de Unicaja Banco Gijón, cuarto clasificado, al torneo, y admite que para el Elche sería «muy importante» para su crecimiento como entidad y equipo «sumar una tercera temporada en Europa».

El dirigente ilicitano tiene constancia de que la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) solicitó para el club ilicitano una invitación antes del plazo límite, que concluía este miércoles, por lo que entiende «que no debe haber problemas para lograrla». «He hablado con la Federación y me han dicho que no me preocupe, que no debe haber problemas», afirmó el presidente, cuyo equipo quedó en sexta posición en la Liga Guerreras Iberdrola esta pasada temporada.

El club ilicitano cuenta en su planificación deportiva y económica con su participación en Europa. De hecho, la entidad no ha querido dejarse los deberes para el verano y en el mes de junio ya ha cerrado la plantilla de la próxima temporada.

El conjunto ilicitano ha realizado una importante remodelación, con ocho incorporaciones y once jugadoras que continúan de la pasada campaña.

La llegada más importante ha sido la de la lateral derecho Tessa Van Zijl, internacional con Países Bajos. Otro de los fichajes importantes hes el dela lateral hispano-portuguesa Danilo So Delgado, que ha dejado el Aula Valladolid.

También se han unido al proyecto del Elche la extremo israelí Keren Teplisky, que ya se enfrentó, con el Macabbi,a las guerreras franjiverdes en la eliminatoria de la EHF European Cup; y la joven pivote holandesa Pipy Wolf. Los otros cuatro fichajes han sido apuestas de futuro. La extremo María Carrillo, la perla del Agustinos de Alicante, Zaira Benítez, la central del Elda Prestigio, Raquel Moré, la lateral del San Vicenc de Cataluña, y Lisa Oppedal, extremo que hace dos años fue campeona de España juvenil con el Torrevieja.

A las ocho incorporaciones se suman una importante base de la temporada pasada. Las porteras Nicole Morales y Pamela Rodrigues. Las extremos Clara Gascò y Celia Guilabert. Las centrales Paola Bernabé e Ivet Musons. Las laterales María Flores, Nuria Andreu y Elena Martínez. Y la pivote Katia Zhukova. También continúa Patricia Méndez. El club anuncia ayer que seguirá formando parte del Visitelche.com CB Elche la próxima temporada, siendo un pilar fundamental en el esquema de Rocamora y una jugadora que ha formado parte de la cantera del club que representando los valores del Elche.

Patricia firma la quinta temporada en el club formando parte del División de Honor, siendo una de las jugadoras que representa los valores del conjunto franjiverde. Prueba de ello es que la ilicitana ha estado en el club desde los deportes escolares hasta formar parte del primer equipo, siendo también un orgullo y una muestra de superación para toda la base del equipo.

Además, la central franjiverde ha formado parte del equipo que ha hecho historia en el club, siendo parte del proyecto desde el inicio que confeccionó Rocamora. Patricia poco a poco ha ido disfrutando de minutos de calidad en liga debido a la gran cantidad de bajas que ha tenido el conjunto franjiverde, que apuesta cada vez más por su velocidad y su gran trabajo defensivo.

Méndez asegura que está muy contenta de seguir en Elche y con la esperanza de lograr muchos más éxitos la próxima temporada con sus compañeras y con el club. Destaca además que es un orgullo para ella seguir un año más siendo ejemplo para todos aquellos que en la base trabajan por llegar al primer equipo.

En total, 19 «guerreras». El Elche será el único representante de la Comunidad en la Liga Guerreras-Iberdrola, ha puesto el listón muy alto en las últimas temporadas, con la consecución de los títulos de campeonas de la Copa de la Reina y de la Supercopa de España. Incluso, ha demostrado su calidad en competición Europea, en la que la recién acabada campaña llegó a los cuartos de final y fue eliminado por el Rocasa Canaria, que terminó siendo campeón.