Nunca un perdedor salió de un ring con tanto honor como Kiko Martínez tras ceder su último cinturón de campeón mundial hace casi tres meses en Leeds ante Josh Warrington. El mundo del boxeo le sigue reconociendo como el campeón y al púgil no han parado de concederle premios, el último de ellos el de mejor deportista masculino de Elche.

Ni los golpes ni los títulos mundiales han cambiado a un competidor que tiene tanta ética en su trabajo como educación y cercanía al bajar del ring. No elude ninguna entrevista ni se calla respuestas. Ahora, a sus 36 años, busca venganza y honor. La venganza de recuperar el título que no debió perder y el honor de despedirse por todo lo grande en la tierra que no lo vio nacer, pero sí lo vio convertirse en el hombre, marido, padre y deportista que es hoy en día.

Empecemos por lo más cercano, el premio que le han dado a mejor deportista de Elche. Imagino que es un reconocimiento que reconforta...

Es increíble que un tío de 36 años todavía siga en el primer puesto como deportista en Elche. A mí me emociona muchísimo.

¿Cómo ve lo que le queda de carrera?

Mi idea es hacer dos peleas más. Quiero volver a ser campeón del mundo y luego hacer una última pelea en Elche. El tiempo me dirá lo que tengo que hacer. De momento entreno y me cuido porque estoy enfocado en volver a ser campeón del mundo.

Para volver a ser campeón del mundo hay que pelear de nuevo en Inglaterra, con lo que ello conlleva.

Tengo que salir fuera. A Inglaterra, a Estados Unidos o a Japón. Tengo que volver a hacer lo que ya he hecho durante toda mi carrera: demostrar que les gano en su casa y que da igual donde me lleven. Lo he hecho siempre y tengo claro que en mi vejez no va a cambiar (risas).

¿Le queda la espinita de haber podido tener mejor palmarés si el boxeo hubiese estado más promocionado en España?

Desde pequeño quería pelear por toda España, luego por toda Europa y finalmente por el mundo. Me he acostumbrado a hacerlo. Nunca pensé en un camino fácil, siempre tuve claro que iba a ser difícil. Estoy acostumbrado a pelear con sangre en la cara y con dolor. No he esperado otra cosa en mi vida. No pienso en ganar los títulos en casa porque estaría fuera de mi naturaleza.

Ya han pasado casi tres meses desde el combate contra Warrington. ¿El paso del tiempo ha calmado esas malas sensaciones de aquel momento?

Te vas acostumbrado a ese dolor, como todo en la vida. Al final tengo que acabar perdonando a la gente porque si no el único que no acaba viviendo soy yo.

Una duda. Tras ver la reacción general del mundo del boxeo a su pelea con Warrington, ¿se siente usted el campeón de la gente?

La gente me sigue recordando que yo soy el campeón. A mí me ha costado aceptarlo. No sabe lo mal que lo he pasado psicológicamente. Por eso antes de que yo me vaya de este hermoso deporte volveré a ser campeón del mundo.

Cuando llegue ese momento definitivo de colgar los guantes, ¿tiene algo pensado? ¿Ser entrenador? ¿Llevar un gimnasio propio?

La idea principal ahora mismo es ser campeón del mundo. Ese es mi objetivo y el tiempo dirá lo que pasará después. Ahora ayudo y entreno a otros boxeadores y no sé si cuando me retire lo seguiré haciendo porque necesitaré un tiempo para olvidar que ya no soy competidor. No quiero convertirme en el típico entrenador que no olvidó nunca que ya se ha retirado. No quiero ser esa persona que siempre está con el «yo hice» en la boca. Eso es que todavía no has asimilado que te has retirado. Todo el mundo no puede ser como yo, habrá mejores y peores, pero tengo que saber eso.

¿Ve usted relevo? ¿Algún heredero de Kiko Martínez?

Hay gente muy buena en el boxeo español. Un campeón de la Unión Europea en Elche, Juanfe Gómez. Está mi sobrino, Sergio Martínez, que forma parte de la selección española. El tiempo pondrá en su sitio a cada uno. Si aguantan pelear con los ojos llenos de sangre y las costillas rotas entiendo que sí hay relevo.

Para acabar y cerrar el círculo con respecto a la primera pregunta y ese premio que ha recibido. ¿Qué significan Elche y Torrellano cuando los representa por el mundo?

Todo el que me conoce lo sabe. Por ejemplo, ahora estoy invirtiendo y comprando algunas cosas para tener una ayuda el día de mañana y no lo hago fuera de Elche o Torrellano. Invierto en mi casa. Cuando salgo a pelear fuera soy de Torrellano y Elche. No nací aquí, pero llevo desde los seis meses aquí, mi infancia la pasé aquí, mi mujer y mi hija son de aquí. Soy de aquí y llevo mis colores y mi bandera con mucho orgullo.