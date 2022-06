Fue sin duda la gran atracción en La Nucía. La medallista de oro olímpica Yulimar Rojas (FC Barcelona) logró la mejor marca mundial del año en triple salto en La Nucía con un registro de 14,83 metros, reventando el récord de la Liga Iberdrola de Atletismo. La estrella mundial de atletismo puso en pie al público del Estadi Olímpic Camilo Cano, haciendo palmas en todos sus saltos. «Estoy muy contenta, he querido dar un buen nivel de salto en La Nucía en una pista que me agrada y que me da buenos recuerdos», señaló la atleta venezolana. Sobre su marca, se mostró muy ambiciosa. «Me quedé un poco insatisfecha porque quería saltar un poco más pero estoy contenta por las sensaciones de cara al Mundial aunque queda mucho aún», reconoció la atleta, que confirmó que a partir de ahora probará también con el salto de longitud.

Dos récords de España absolutos en 400 m. (Sara Gallego) y en lanzamiento de martillo (Laura Redondo) y la mejor marca mundial del año en triple salto se vivieron en el Estadi Olímpic de La Nucía en la final del Nacional Clubes de Atletismo de División de Honor. Competición que ganó el Valencia Club de Atletismo (1º con 137,5 puntos) en un apretado final con el Playas Castellón (2º con 135 puntos), gracias a su gran actuación en los dos relevos, que puso en pie a todo el público del estadio nuciero. La jornada final de División de Honor de la Liga Iberdrola deparó una competición de máximo nivel en La Nucía en la que se batieron dos récords de España absolutos y uno sub20, dos mejores marcas españolas de clubes, y 10 récords del campeonato, y se logró una mejor marca mundial del año. Las azulgranas Laura Redondo y Sara Gallego mejoraron sus plusmarcas nacionales de lanzamiento de martillo y 400 m vallas con 71.63 m y 54.87 respectivamente, mientras que la campeona olímpica de triple Yulimar Rojas, también del FC Barcelona, se aupó a lo más alto del ranking mundial de 2022 con 14.83 m. La campeona olímpica Yulimar Rojas salta este sábado en La Nucía Este evento deportivo fue organizado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) con la colaboración del Iberdrola, Consejo Superior de Deportes, Diputación de Alicante- Costa Blanca y el Ayuntamiento de La Nucía. La entrega de trofeos contó con la presencia de Iban Molina, delegado Institucional de Iberdrola Comunidad Valenciana, Raúl Chapado, presidente de la RFEA y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. Tras su triunfo en los 4x400 y después de 21 pruebas el Valencia Club Atletismo se proclamó campeón de España de Clubs Femenino en División de Honor con 137,5 puntos, logrando su 27º entorchado nacional. En segunda posición quedó el Playas de Castellón con 135 puntos y tercero el FC Barcelona con 130.