Nadie más implicado que Guillem Carrión para ser presidente del Club de Rugby La Vila. El excapitán del conjunto vilero tiene las ideas muy claras de lo que quiere. Sus principales objetivos son triplicar el número de socios, abrir el club a la provincia y potenciar la cantera, además de mantener al primer equipo en la máxima categoría. No ha hecho una revolución radical en el club desde su llegada porque fue algo que ya inició César Sempere, director general, cuando asumió el cargo de la entidad vilera. Carrión tiene claro que el rugby va a crecer mucho en El Pantano.

¿Cómo lleva sus primeros días como presidente de La Vila?

El haber sido parte del club como jugador durante muchos años me da mucha ventaja. Trataré de cumplir todos los sueños que tenía. Intento aportar mi granito de arena en la gestión con todos para intentar mejorar cosas que me hubieran gustado que estuvieran cuando fui jugador. Viendo el potencial que tiene el club tenemos que exprimir nuestras posibilidades. Nuestra junta directiva es de empresarios y estamos haciendo más cosas de las que me imaginaba.

Fue un alivio cuando la Federación les confirmó que seguían en la máxima categoría sin necesidad de jugar «play-off»...

Por una parte sí y por otra parte la decepción que supone el palo del fracaso de la selección española y la imagen que ha dado el rugby cuando este deporte es de valores. Es triste ver que España no vaya al Mundial y que el rugby nacional esté herido. Yo creo que hubiéramos superado la promoción sin problemas.

¿Tiene en mente realizar muchos cambios en el club?

El primer cambio es el entrenador. Iggy pasa a una gestión más de director, ayudará a César Sempere, queremos hacer un club estructurado totalmente en el que esté quien esté tenga sostenibilidad. Es lo primero. Muchos cambios no haremos porque he seguido con la dinámica de crecer las escuelas, -tenemos un récord histórico de fichas-, potenciar la academia, que haya más aficionados en La Vila, hacer más eventos...

¿Qué perfil de entrenador buscan?

Queremos que sea una persona que no se le juzgue por los resultados, sino por su implicación con el club. Pretendemos hacer un club con la filosofía y los valores del rugby, que la gente se sienta identificada, por lo que queremos un entrenador que tenga las perspectiva de quedarse muchos años y que pueda aportar esa parte de club. La Vila siempre ha tirado de fichajes, si había dinero competíamos muy bien y si no nos costaba mucho más. Esta entidad tiene capacidad para ser un club grande con sus bases.

Uno de los objetivos es convertir cada partido en una fiesta...

Por supuesto. Haremos eventos que representen a empresarios e intentaremos traer grupos de música... que se vea que el rugby es una familia. Este año ya estaba funcionando y ha venido gente de Huesitos, de Valor, de la Fundación Trinidad Alfonso etc , que les ha encantado la filosofía del rugby.

¿Se quiere abrir el rugby a la provincia?

Totalmente. Queremos abrirlo a toda la provincia. Una gran parte de la afición viene de Alicante y de otros puntos. Vienen equipos muy potentes y eso atrae a mucha gente.

¿El objetivo para la próxima temporada es la permanencia o se aspira a algo más?

El objetivo es afianzarnos como club. Dentro de ello todo el mundo lo que quiere es seguir en la máxima categoría. Es importante la permanencia pero en lo que vamos a basar todos nuestros esfuerzos es en crear un club más estructurado y más grande donde haya muchos eventos y se genere más el sentimiento de club. Es un proyecto más a medio y largo plazo.

Este año se ha sufrido para conseguir la permanencia..

Este año al bajar el Alcobendas y subir dos equipos con menos nivel pensamos que no vamos a sufrir tanto.

Nada tiene que ver este club con el que había hace bastantes años...

Cualquiera que pase por el Pantano donde hay muchos chavales entrenando podrá darse cuenta. Ha subido la masa social espectacularmente. Si haciendo un esfuerzo se ha conseguido todo esto, dedicándole todo el tiempo vamos a subir muchísimo como club.

¿Se marcan un número mínimo de socios?

Triplicar lo que tenemos actualmente y tener unos 500 socios.

¿Va a hacer muchos cambios en la junta directiva?

Va a ser una junta directiva con un perfil empresarial. Los componentes en su mayoría son representantes de empresas, queremos una estructura de club más empresarial, más definida. Es el cambio más radical. Así estructuramos mejor el club, que no dependamos de que esté César o yo. Que sea algo más serio en el tiempo.