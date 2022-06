La Comunidad Valenciana es, junto a Andalucía, el territorio que más clubes aporta a la Primera RFEF: cinco, cuatro de ellos, alicantinos (Alcoyano, Intercity, La Nucía y Eldense). Con los 40 equipos que pelearán por una de las cuatro plazas que posibilitan el salto al fútbol profesional, la Federación Española escucha las propuestas que le trasladan las territoriales para conformar los dos grupos de 20. De momento, la mayoría ve como la más factible (y menos gravosa) una división Norte-Sur. La decisión final saldrá de la asamblea que tendrá lugar en las dependencias de la RFEF en Madrid.

La Opción 1 es la que más veces se ha propuesto y la que más consenso suscita entre todos los actores participantes. Es, al parecer, la más idónea, tanto a nivel geográfico como deportivo. Rebaja el total de kilómetros en los desplazamientos, ningún equipo se descuelga de su comunidad autónoma (favoreciendo los derbis regionales) y, además, en la RFEF entienden que con esta distribución los dos grupos tendrían un potencial similar.

Justo lo contrario de lo ocurrido en la pasada campaña, en el que el grupo 2 (con el Alcoyano peleando contra catalanes, baleares, andaluces y madrileños, incluyendo aquí los dos duelos frente a los filiales del Real Madrid y del Barça) resultó más competido que el grupo 1 en una configuración Este-Oeste que no sentó bien ya el verano pasado.

En la propuesta Norte-Sur, los cuatro clubes alicantinos quedarían encuadrados con los conjuntos de Andalucía, Extremadura, Madrid, Murcia, además del Ceuta, y evitarían a gallegos, vascos, castellano-leoneses, navarros, catalanes, riojanos y baleares.

La Opción 2 sería similar, pero cambiando al Ceuta por el Baleares. A los mallorquines no les supondría mayor problema, mientras que los ceutíes encontrarían más dificultad en trasladarse al norte y Cataluña. La Opción 3 divide el mapa en Este-Oeste. No desagrada a la RFEF, porque no habría mucha diferencia en cuanto a potencial, pero el Ceuta afrontaría traslados complejos. La Opción 4 también pasaría factura a los norteafricanos, con el agravante en esta distribución obligaría a grandes traslados a los equipos alicantinos en un bloque bastante más competitivo.

La RFEF ofrece préstamos a los clubes que compiten este año en 1ªRFEF para pagar atrasos

La Federación Española de Fútbol (RFEF) ofrece anticipos de tesorería a los clubes que compiten este año en Primera RFEF, entre los que prevé repartir un total de 12 millones, con un máximo de 400.000 euros por club (sin intereses), para hacer frente, de modo preferente, al pago íntegro de salarios atrasados de jugadores.

Podrán optar a la convocatoria los clubes no profesionales participantes en esta categoría tanto en la pasada campaña como en la próxima (2022-23) y el dinero, que proviene de recursos propios de la RFEF, del recientemente creado Fondo de Contingencia, tendrán que devolverlo entre las próximas cuatro y ocho temporadas, según los casos.

La Federación explicó que los clubes deberán comprometerse expresamente a destinar, de manera preferente y excluyente de otro destino, las cantidades percibidas al pago de los salarios de jugadores y técnicos y las obligaciones con la Seguridad Social, cuando se hubieran acreditado ante esta deudas o retrasos en el pago de alguno de estos conceptos.

Un club podrá solicitar un máximo del 20% de las cantidades que declaró como ingresos en el presupuesto de la temporada 2021-22 y, en todo caso, con un límite máximo de 400.000 € para un mismo club.

Además, una sola entidad podrá solicitar diversas cantidades en momentos diferentes, siempre que el sumatorio de las solicitudes no supere el máximo superior definido para cada uno de los clubes.

"La RFEF es sensible con los posibles desajustes presupuestarios que se hayan podido producir en una competición nueva y sin referentes para los clubes, que pudieron abordar la confección de sus proyectos económicos sin tener una noción exacta de los ingresos que pudieran recibir ni los gastos necesarios y razonables para esta categoría", señala la circular federativa.

El organismo recordó que el estreno de esta categoría se ha producido en un contexto de pandemia y de crisis económico-financiera mundial, "una inestabilidad económica internacional y un incremento de precios absolutamente imprevisibles".

"Con estos 12 millones de euros que ahora se dedicarán a anticipos a cuenta, a devolver entre las próximas cuatro y ocho temporadas, según los casos, la RFEF aporta oxígeno financiero a la categoría, mostrando su apuesta por la misma y su disposición a que lo experimental de esta primera edición pueda ir consolidándose paulatinamente", añaden desde la Federación.

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, presentó ante la última Asamblea General el pasado 30 de mayo unas cuentas que incluyen 32 millones de beneficio, que se van a dedicar a un Fondo de Contingencia, que fue uno de sus compromisos para este ciclo olímpico.