Paula Arcos recibió el pasado verano una de las grandes alegrías de su vida cuando el seleccionador nacional Carlos Viver la incluyó en la lista definitiva para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero desde entonces, la joven jugadora de 20 años, natural de Petrer, no ha parado de crecer y de cosechar éxitos, completando una temporada de ensueño.

El pasado mes de diciembre fue una de las revelaciones de la selección española en el Mundial celebrado en España y, recientemente, ha sido elegida como MVP (Mejor jugadora) de la Liga Guerreras Iberdrola, en una elección que realizada por votación de los entrenadores y del público. Arcos se ha impuesto a la portera del Costa del Sol Málaga, Merche Castellanos.

La jugadora alicantina ha cerrado su etapa en el Mecalia Atlético Guardés de Galicia y ha fichado por el Súper Amara Bera Bera, actual campeón de Liga.

El seleccionador nacional, José Ignacio Prades, le ha dado descanso después de un año intenso y no le ha incluido en la convocatoria para los Juegos del Mediterráneo, que comienzan el próximo sábado en Orán (Argelia).

Paula Arcos está reponiendo fuerza en su localidad natal de Petrer, trata de desconectar del balonmano y quiere estar junto a la familia y las amigas disfrutando del verano. A finales de julio viajará a San Sebastián para ponerse a las órdenes de su nuevo equipo: el Bera Bera.

La jugadora petrerí asegura que desde el verano pasado está viviendo «un cúmulo de emociones y sensaciones muy buenas. Ha sido una gran temporada».

Arcos afirma que «no esperaba» su elección como MVP de la Liga Guerreras Iberdrola: « Ha sido una alegría. He hecho una buena temporada, pero no me lo esperaba. Al final tenía que competir contra una gran jugadora y gran compañera como Merche Castellanos, que había hecho una gran temporada».

La lateral de las «guerreras españolas» señala que todo lo bueno y todos los éxitos que está consiguiendo siendo tan joven es más «una motivación» que una responsabilidad. «Al final es más una motivación. Trabajamos para nosotras mismas y para dar lo mejor de sí. Y todo lo bueno que me está pasando es un plus para continuar mejorando».

La jugadora de Petrer se siente «una privilegiada» de poder estar en la élite de balonmano español e internacional siendo tan joven. «También es fruto del trabajo de muchos años. Pero sí que me siento una privilegiada. Si trabajas las cosas puedan salir, da igual que tengas 20 o 27 años. Tienes que esforzarte mucho con 20 años y con 30».

Arcos tiene claros cuáles son sus objetivos de cara a la próxima temporada, en la que va a comenzar con su nuevo equipo, que aspira a todo; y en noviembre tiene una cita importante con la selección española en el Campeonato de Europa, que se va a celebrar en Eslovenia, Macedonia del Norte y Montenegro. «Lo primero es adaptarme bien al equipo, a las compañeras y el cuerpo técnico. A partir de ahí, sentirme cómoda, tanto física como mentalmente para continuar con la misma intensidad que he tratado de aportar en los últimos años en el Atlético Guardés y, luego, ojalá pueda estar en el Europeo. Para ello tengo que hacer las cosas bien en mi equipo». La joven jugadora preteri quiere descansar del balonmano y disfrutar de su casa y de su tierra. «Estoy con mi familia, he hecho ya alguna escapada con las amigas y lo que quiero es cargar las pilas para afrontar una nueva temporada que se presenta muy ilusionante y con nuevos retos, en la que espero continuar mejorando y dando el máximo de mí».