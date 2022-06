El defensa alemán Antonio Rüdiger prometió en sus primeras palabras como nuevo jugador del Real Madrid en su presentación, con el dorsal 22 en la camiseta blanca, que lo dará "todo" por su nuevo equipo, con el objetivo y el deseo de "ganar todos los títulos posibles".

Tras firmar su contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2026, Rüdiger fue presentado por el presidente del club, Florentino Pérez, en un acto en el que estuvo acompañado por sus padres, su hermano, su mujer y dos hijos.

"Es un día muy especial para toda mi familia y en particular para mí, me gustaría agradecer a mis padres porque sin ellos no podría estar aquí, me han apoyado de forma incondicional toda mi vida y han sido clave para mí", inició en su breve discurso en inglés, con traje de cuadros grises, camisa blanca y corbata gris.

"Me gustaría agradecer al presidente la oportunidad que me da de jugar en este gran club, también a los socios a los que prometo que lo daré todo por el Real Madrid. Quiero ganar todos los títulos posibles. Hala Madrid y nada más", concluyó en castellano en su parte final, antes de fotografiarse en un momento inolvidable junto a sus familiares.

Tras la presentación oficial en la Ciudad Real Madrid, Rüdiger se cambiará en los vestuarios del equipo y saltará al campo de entrenamiento vestido de corto para sus primeras fotografías con su nueva equipación. Posteriormente atenderá a los medios de comunicación en una rueda de prensa.

Por su parte, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, presentó a Rüdiger y afirmó que "fortalecerá" la plantilla para aspirar a todos los títulos y aseguró que "se dejará el alma cada partido".

"Vuelve a ser un día especial para todo el madridismo, un día cargado de emoción con un montón de ilusiones porque llega al Real Madrid un gran jugador que nos ayudará a ser mas fuertes y competitivos. Se une a nosotros un hombre que se dejará el alma cada partido para cumplir todos los objetivos, una temporada más lucharemos por todos los títulos posibles con humildad y entrega", dijo en su discurso de bienvenida el presidente madridista.

Primero, Florentino Pérez agradeció a los jugadores que han marcado la época reciente del club blanco. "Fortalecer, mejorar y perfeccionar nuestra plantilla es todo un reto porque con estos jugadores se ha conseguido escribir una de las páginas más emocionantes de nuestra historia. Son jugadores que forman parte de la leyenda del Real Madrid y del fútbol. Representan los valores esenciales que han marcado nuestra existencia. Lo han dado todo en cada partido, con la convicción de que el sacrificio y no rendirse jamás es el camino para conseguir la victoria y, como dice nuestro entrenador Ancelotti, ellos son grandes madridistas".

Y, posteriormente, el presidente del Real Madrid mostró su convencimiento de la mejoría que realiza con la incorporación de un defensa de la experiencia de Rüdiger para seguir peleando por lo máximo y optar a la decimoquinta Copa de Europa.

"Se incorpora al Real Madrid uno de los grandes futbolistas que tiene todas las cualidades para jugar en el mejor club de la historia. Llega uno de los mejores defensas del mundo, damos la bienvenida a Antonio Rüdiger. Desde ahora formas parte de una familia y club único, el de las 14 Copas de Europa. Todos estamos ilusionados por contar como un jugador como tú, que ha hecho todo lo posible por vestir la camiseta con la que quieres completar una gran trayectoria deportiva", dijo.

El máximo mandatario madridista resaltó que Rüdiger, tras decidir cerrar su etapa en el Chelsea, pudo "elegir entre grandes clubes" pero eligió al Real Madrid. "Has apostado por este escudo para vivir grandes emociones en el Santiago Bernabéu, donde comprenderás por qué con esta camiseta nadie se rinde nunca. Queríamos contar contigo para seguir engrandeciendo la historia de nuestro club".

Resaltó Florentino los méritos deportivos del defensa alemán, "gran referente de un equipo campeón como el Chelsea y de la selección alemana", y elogió la "gran experiencia en grandes ligas" que desde ahora aportará al fútbol español. "Ya eres jugador del Real Madrid, has optado por el mayor desafío de toda tu carrera, la responsabilidad infinita que nos define. Estamos convencidos de que asumirás esta nueva etapa con grandeza y el carácter que ha marcado tu carrera".