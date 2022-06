El HLAAlicante se enfrenta la próxima temporada a una LEBOro de órdago. La competición de plata aumenta su nivel año tras año coincidiendo con una mayor facilidad económica para tener plaza en ACB, algo que antes era casi una quimera, como le pasó al propio Lucentum cuando «ascendió» en Andorra en el 2013 y tuvo que renunciar. Los presupuestos aumentan cada vez más convirtiendo la competición en una de las ligas más importantes de Europa. Llegó a ser considerada la quinta del continente y esta temporada va camino de ello. El ascenso cada vez está más caro por el nivel de los equipos con presupuestos que se van acercando a los de la máxima categoría. La temporada 22-23 promete espectáculo, dureza, igualdad y calidad. Todavía no están confirmados al cien por cien todos los equipos. Hay tiempo hasta el 1 de julio de hacer la inscripción y algunas plazas podrían variar, pero lo cierto es que la lista de candidatos al ascenso es amplia.

La presencia de Marc Gasol la temporada que acaba de finalizar le ha dado a la competición una repercusión importante, mayor presencia en los medios y más afluencia de espectadores a los pabellones. Este año no estará el Girona del campeón del mundo, pero sí el Estudiantes y los ascendidos Burgos y Andorra. Tres equipos que se convierten automáticamente en los claros favoritos al ascenso y que hacen de la LEBOro una liga de un atractivo que no se ha visto en años. No se recuerda una categoría tan dura en el segundo peldaño del baloncesto español. El Andorra anunció un presupuesto cercano a los tres millones de euros y el Burgos contará con un importante apoyo económico del Ayuntamiento para retornar a la ACB.

Casi todos los equipos se verán obligados a aumentar su presupuesto para ser competitivos, entre ellos el Lucentum, que ya anunció las incorporaciones de Adrián Chapela y de Arnau Parrado así como la renovación de Matulionis. Los alicantinos se marcan como objetivo clasificarse para el «play-off» donde deberá luchar con una amplia nómina de equipos como el Palencia, Lleida, Coruña, Gipuzkoa, Cáceres o Valladolid que persiguen el mismo objetivo.

Las plazas para la ACB se encarecen año tras año con equipos con perfiles claramente de superior categoría en una competición que no perdona los errores. El Estudiantes puede dar fe de ello tras una temporada muy por encima del resto pero al que, primero el Granada, y después el Girona, se encargaron de dejarlo una temporada más en la LEBOro.

El papel del HLAAlicante esta temporada sigue siendo el de crear una estructura cada vez más profesional con el propósito de que cuando llegue la hora de dar el salto a la ACB el club esté preparado para consolidarse en la máxima categoría. Mientras tanto, la meta es ser competitivo ante cualquier rival, especialmente en los partidos en el Centro de Tecnificación, y luchar por una plaza para las eliminatorias por el ascenso.

Con Rafa Monclova como técnico y con Luis Arbalejo en la dirección deportiva, la entidad busca la profesionalización a todos los niveles al tiempo que lucha por tener la plantilla más ambiciosa posible. El mercado ya está abierto, los movimientos de jugadores ya han comenzado aunque queda por delante un larguísimo camino. Hasta el 1 de septiembre no comienza la pretemporada, por lo que ahora arranca una complicada partida de ajedrez entre todos los equipos por hacerse con lo mejor del mercado. El Lucentum lleva algo de adelanto porque ha podido comenzar antes, pero la competencia es más feroz que nunca.