El Intercity se hace con una de las piezas ofensivas más codiciadas de la pretemporada en Primera RFEF. El equipo negro ha ganado la partida a otros clubes de la provincia, entre ellos La Nucía, y se ha alcanzado un acuerdo con el delantero Jon Etxaniz para su incorporación al equipo alicantino en su estreno en la tercera categoría nacional, en la que el ariete guipuzcoano ha desarrollado toda su carrera deportiva bajo la denominación de Segunda B. El futbolista nacido en Mondragón llega a Alicante procedente del Linares, con el que, gracias a sus goles fundamentalmente, disputó la fase de ascenso a Segunda.

Jon Etxaniz, de 31 años, cuenta con un amplio currículum forjado en el fútbol modesto. Formado en las categorías inferiores del Athletic Club, el nuevo jugador del Intercity ha militado en el filial bilbaíno, Sestao River, Barakaldo, Tudelano, Leioa, Gernika, Pontevedra, CD Ebro, Arenas de Getxo, CD El Ejido y Linares, donde se ha quedado a un tanto de batir su mejor registro goleador (14, en Sestao).

Con su último equipo disputó 41 encuentros (más de la mitad como titular) acumuló 2.176 minutos y sumó catorce goles en Primera RFEF. Su aportación fue clave para que los andaluces alcanzaran la promoción de ascenso.

A propósito de su incorporación, el director deportivo de la entidad, Jorge López, asegura que, después del esfuerzo económico realizado para convencer al futbolistas del cambio de aires, "estamos muy contentos de poder sumar al proyecto a un jugador con esos números y ojalá repita el magnífico rendimiento de la temporada pasada”. López ha definido a Etxaniz como “un delantero de los más importantes de la categoría” y aseguró que “estamos convencidos de que nos va a dar mucho, no solo goles”. Sobre el campo, el delantero vasco ha demostrado un gran olfato goleador, destacando por su facilidad para el golpeo con ambas piernas y también por el remate de cabeza. “Dentro del área no se lo piensa y fuera del área hace las cosas fáciles, no se complica y tiene la suficiente experiencia como para elegir bien”, ha apuntado el segundo de Juanfran Torres en el Intercity.

El Eldense incorpora a su ataque al extremo canario Cris Montes procedente del Unionistas

El Eldense, equipo que militará la próxima temporada en Primera RFEF y que todavía no ha confirmado si optará al cambio de entrenador en el banquillo, hizo público ayer el fichaje del extremo Cristian Montes, «Cris», futbolista que procede del Unionistas de Salamanca. El atacante canario, de solo 24 años de edad, se formó en las categorías inferiores del Sporting de Gijón, desde donde se marchó al Lealtad. Después jugó en Langreo, Omonia Nicosia, Nea Salamina y Unionistas de Salamanca, su último equipo.

Con el conjunto salmantino, Cris Montes disputó un total de 35 encuentros en la última temporada en Primera RFEF, 23 de ellos como titular, sumando 2.028 minutos en los que le dio tiempo a marcar seis goles pese a iniciar los ataques pegado a la banda.

Hasta la fecha, el Eldense ha dado cuatro altas (Fran Carnicer, Juanto Ortuño, Mario Soberón y Cris Montes) y ha confirmado siete renovaciones (Guille Vallejo, Nacho Ramón, Pedro Capó, Ángel Sánchez, Pablo García, Iván Forte y Albert Ramis Luque).

Jorge García, el mediocentro goleador que pedía Ferrando

El centrocampista Jorge García, procedente del El Ejido, club con el que anotó once goles pese a no ser delantero, se ha convertido en el segundo fichaje de La Nucía para afrontar su aventura en Primera RFEF. Con 29 años, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la extinta Segunda B (Bilbao Athletic, Amorebieta, Leioa, San Fernando y Ponferradina, donde logró el ascenso a Segunda). Destaca por su toque de balón y su polivalencia, además de por su olfato goleador incorporándose desde la segunda línea.

El fichaje de Jorge García se une al de Ismael Gutiérrez, también mediocentro, por lo que el medido proyecto de La Nucía para su estreno en Primera RFEF va tomando cuerpo. Y es que reforzar el centro del campo sigue siendo una de las prioridades del técnico César Ferrando.