Hoy he notificado a @Wimbledon mi baja. He dado positivo en Covid-19. Afortunadamente, los síntomas no son muy graves, pero creo que es la mejor decisión. Gracias por vuestro apoyo. Espero volver pronto.

-

I had to withdrawal because Covid. Hope to be back soon. 🙏🏻 pic.twitter.com/QofBTobMLe