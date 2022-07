La Real Federación Española de Taekwondo y disciplinas asociadas (RFET) ha hecho entregapor medio de su presidente, Jesús Castellanos, y de su junta directiva de un cheque a Remedios Alarcón, presidenta Local de Cruz Roja, por valor de 10.300 euros, cantidad correspondiente a los beneficios obtenidos tras la celebración el pasado 30 de abril del I Open Internacional de Taekwondo por la Paz en el Centro de Tecnificación de Alicante.

Esta cantidad económica irá destinada de forma íntegra a mejorar las condiciones de estancia de los refugiados por la guerra de Ucrania que son atendidos en los recursos de la organización humanitaria en Alicante. La competición, en la que tomaron parte 700 deportistas en representación de 80 clubes deportivos en las categorías precadete, cadete, junior y sénior, tenía el doble objetivo de ayudar económicamente a los exiliados y, paralelamente, dar visibilidad a su actual situación como consecuencia del conflicto en Ucrania.

Castellanos ha agradecido, de nuevo, la implicación de todas las instituciones locales, especialmente el Ayuntamiento de Alicante y la Concejalía de Deportes, en la organización de esta jornada solidaria, así como la de todos los colaboradores que, de forma desinteresada, quisieron estar presentes en el evento. “Gracias a ellos, a la recaudación en taquilla y a las aportaciones realizadas a la fila cero hemos podido alcanzar esta cifra tan importante”, destaca el Presidente de la RFET.

El presidente de la RFET se mostró “agradecido y emocionado” por haber logrado que el taekwondo español haya puesto “su granito de arena” para mejorar las condiciones de vida de los refugiados. “Se ha hecho realidad el lema del evento: 'Peace is more precious than Triumph’ (la paz es más preciada que el triunfo). El taekwondo español, sin importar la fecha o el momento de la temporada, respondió a una llamada de ayuda y demostró tener un gran corazón y su solidaridad”, afirmó el dirigente.