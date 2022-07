La provincia de Alicante no albergará ningún partido del Mundial de fútbol 2030. Justo cuando se cumplen 40 años de la cita celebrada en 1982, en la que tanto Elche como Alicante fueron protagonistas, con sede por partida doble, los estadios Martínez Valero y Rico Pérez han quedado fuera de la candidatura ibérica que preparan España y Portugal conjuntamente para albergar el campeonato.

Será una cita muy especial para la FIFA, ya que en 2030 se cumplirán cien años de la primera celebración de un Mundial (Uruguay, 1930). También parece contar como la principal favorita, aunque en Sudamérica la CONMEBOL está trabajando para presentar otra candidatura conjunta que pueda jugar la baza, precisamente, de celebrar dicha efeméride en el mismo lugar en el que empezó la historia de los Campeonatos del Mundo de fútbol.

Sea como fuere, la provincia de Alicante no repetirá la experiencia de 1982. Antes del 4 de julio debían presentarse todas las candidaturas para los estadios españoles que quisieran optar como sede para 2030 y en el corte de 14 preseleccionados no están ni el del Elche ni el del Hércules. El principal escollo para ambos ha sido el mínimo de aforo exigido por FIFA de 40.000 espectadores, que no cumple ninguno de los estadios alicantinos. Había que llegar a esa cantidad o presentar un proyecto de ampliación, algo que por ejemplo se descartó desde la entidad franjiverde, que antepone otras prioridades de cara a la remodelación que tiene en mente de su estadio antes que la ampliación del aforo.

Sin la opción de ser sede, desde el Elche también descartan la posibilidad de solicitar la opción de ser una de las subsedes de concentración y entrenamientos para el Mundial, algo que se ve con buenos ojos en Alicante. Los 14 estadios que optan a acoger partidos del campeonato en caso de que la candidatura ibérica sea elegida, según ha informado el diario Marca, son los siguientes: Camp Nou y Cornellà (Barcelona), Santiago Bernabéu y Metropolitano (Madrid), La Cartuja (Sevilla), Nueva Condomina (Murcia), Gran Canaria (Las Palmas), La Rosaleda (Málaga), Mestalla (València), San Mamés (Bilbao), Anoeta (San Sebastián), La Romareda (Zaragoza), El Molinón (Gijón) y Riazor (A Coruña). La idea inicial es que haya once estadios españoles y tres portugueses (dos en Lisboa y uno en Oporto).

Junto a Elche y Alicante, respecto al Mundial de 1982, se han caído también las sedes de Vigo, Oviedo y Valladolid. Este jueves se ha programado una reunión entre representantes de la RFEF, clubes y autoridades políticas para avanzar en el proyecto. Hay que recordar que antes de este torneo del centenario se disputarán otros dos Mundiales en Catar (empieza en noviembre) y Estados Unidos, México y Canadá (2026).

El estreno de Maradona y una goleada histórica

Este verano se cumplen 40 años de uno de los acontecimientos más importantes de la historia reciente del deporte español: la celebración del Campeonato del Mundo de fútbol de 1982. El Mundial de Naranjito. El Mundial de Paolo Rossi. Y, por supuesto, el Mundial de Elche y Alicante.

En aquella ocasión la provincia estuvo doblemente representada, con los estadios Martínez Valero y Rico Pérez como dos de las 17 sedes. Y allí se disputaron partidos que, aún hoy en día, continúan siendo historia de uno de los mayores eventos del planeta.

En Alicante se jugaron tres partidos, dos de ellos correspondientes al Grupo 3 y la final de consolación. En los dos primeros jugó Argentina, con un joven Maradona que celebró sobre el césped del Rico Pérez sus primeros triunfos mundialistas, al derrotar a Hungría por 4-1, con doblete suyo, y a El Salvador por 2-0. De este modo, la «Albiceleste», que había sido campeona en 1978 y lo sería en 1986, se recuperó de su derrota en la primera jornada. En el partido por el tercer puesto, Polonia derrotó a Francia (3-2).

Por su parte, el Martínez Valero acogió tres encuentros, también correspondientes al Grupo 3. En el primero, Hungría ganó a El Salvador por 10-1, en la mayor goleada de la historia de los Mundiales. En los otros, Bélgica venció (1-0) a los salvadoreños y empató (1-1) con los magiares, que pese al récord fueron eliminados.