La Real Federación Española de Fútbol ha anunciado este jueves los 15 estadios que aspiran a ser sede del Mundial de fútbol 2030, para el que España presentará una candidatura conjunta con Portugal, con muchos visos de ser exitosa.

Balaídos en Vigo, Riazor en A Coruña, El Molinón en Gijón, San Mamés en Bilbao, Anoeta en San Sebastián, La Romareda en Zaragoza, Camp Nou y Cornellà-El Prat en Barcelona, Nou Mestalla en Valencia, Santiago Bernabéu y Metropolitano en Madrid, La Cartuja en Sevilla, La Rosaleda en Málaga, La Condomina en Murcia y Gran Canaria en Las Palmas son las candidatas. De estas ciudades saldrán las sedes, que podrían ser alrededor de la decena.

La lista se ha dado a conocer después de una reunión que han mantenido en la sede de la RFEF en Las Rozas representantes del Gobierno y de los gobiernos autonómicos, ayuntamientos y clubes de los campos que desean acoger alguno de los partidos de la cita que se celebrará dentro de ocho años.

Reformas

No obstante, muchos de ellos tendrán que acometer profundas reformas para que la FIFA les dé el visto bueno como sedes. Uno de los requisitos fundamentales es contar con un aforo mínimo de 40.000 espectadores, algo que solo cumplen en la actualidad siete de esos 15 estadios.

Balaídos, Riazor, El Molinón, La Romareda, La Rosaleda, La Condomina y el Gran Canaria necesitarían remodelaciones de diferente envergadura para poder completar el proceso. Mención aparte merece el Nou Mestalla, cuya construcción todavía no ha sido reactivada, o el propio Camp Nou, también con una gran obra pendiente.

Entre los estadios ausentes, destacan el Martínez Valero de Elche, el Rico Pérez de Alicante, el Nuevo Zorrilla de Valladolid, el Carlos Tartiere de Oviedo y el Sánchez-Pizjuán y el Benito Villamarín de Sevilla, ciudad que lo apuesta todo a La Cartuja, sede recurrente de la selección española en los últimos años.

La candidatura se completará con los estadios que ponga sobre la mesa Portugal. Los dos de Lisboa (A Luz y José Alvalade) y O Dragao de Oporto parecen los aspirantes más claros y los únicos que cumplen ahora mismo los requisitos mínimos de aforo.

"Proyecto de país

"Es el proyecto de país más importante que España puede abordar durante los próximos años", ha declarado el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, durante una cita a la que han acudido, en representación del Gobierno, el secretario general de Cultura y Deporte, Víctor Francos, y el director de gabinete de la presidencia del CSD, Juan María Fernández Carnicer, según ha explicado la propia federación en una nota.

Las ciudades y clubes que aspiran a acoger el Mundial 2030 ya han entregado este jueves la primera parte de la documentación requerida. De todos modos, la RFEF prevé que ese proceso siga abierto hasta el mes de noviembre, cuando se darán a conocer, sin una fecha concreta definida aún, cuáles serán las once sedes.

La decisión definitiva sobre si España y Portugal acogerán o no la cita mundialista será tomada por la FIFA en mayo de 2024. La RFEF es optimista, en un proceso en el que se prevé la concurrencia de una candidatura sudamericana, con Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay involucradas, y quizá una de Marruecos. Candidaturas que, en todo caso, aún no han sido confirmadas. Sí se sabe que Reino Unido e Irlanda no concurrirán, tras haber sido designadas como sede de la Eurocopa de 2028.