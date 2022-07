La nadadora alicantina Aitana Crespo, de 17 años, consiguió uno de esos hitos que se recordarán en el mundo del deporte ya que logró cinco medallas en el Europeo júnior de natación artística que se celebró en la piscina olímpica del Tossal de Alicante. La nadadora del AD Sincro Retiro rozó la perfección en un campeonato en el que logró tres medallas de oro (en equipo libre, en equipo técnico y en combo) y dos preseas de platas (en dúo libre y en dúo técnico). Sus próximos compromisos con el Campeonato de España, que se celebra en Sabadell este fin de semana, y el Campeonato del Mundo de Canadá a finales del mes de agosto.

«Estoy muy contenta por lo que he conseguido porque además lo hice delante de mis familiares y eso fue muy emocionante», señaló la nadadora alicantina, que entrena en Madrid desde hace varios años. «Las condiciones para entrenar son muy buenas y de momento no me planteo regresar a Alicante», confiesa Aitana, que tiene muy claro quiénes son sus referentes en el mundo del deporte. «Son Nadal y Gemma Mengual. Para mí son las grandes referencias en el mundo del deporte por la humildad que destilan. Gemma ha venido a algún entrenamiento y la verdad que es como si fuera una más con todo lo que ha conseguido», señala la nadadora alicantina, que destaca la buena organización que tuvo el campeonato de Europa júnior en la piscina del Tossal: «Fue especialmente emocionante porque es la piscina en la que yo empecé a hacer natación sincronizada cuando era pequeña». No oculta que en algún momento del campeonato se la saltó «alguna lagrimilla». «Son muchas las emociones en un campeonato tan importante y además poder hacerlo ante tu familia es increíble», señala Aitana, que ya tiene guardadas las cinco medallas que consiguió en el campeonato de Europa.

La nadadora es reticente a hablar de metas a la largo plazo. Ni siquiera se atreve a pensar en la posibilidad de participar en un futuro en unos Juegos Olímpicos. «No me gusta pensar en objetivos a largo plazo, prefiero centrarme en el presente y en el campeonato de España que tenemos este fin de semana», afirma la nadadora, que empezó a destacar a los 12 años poco antes de tomar la decisión de marcharse a Madrid.

Con cinco medallas acabó Aitana en el Europeo júnior, una competición en la que la selección española demostró su alto nivel. A la alicantina le queda una temporada más antes de competir en categoría absoluta. Los éxitos no están exentos de esfuerzo y son más de siete horas diarias las que dedica la nadadora a entrenar al tiempo que debe compaginar el deporte con los estudios. «Vale la pena el esfuerzo para poder conseguir cosas como las de Alicante», señala una ilusionada Aitana, que se ha convertido en una firme promesa de la natación artística nacional. «El deporte de alto nivel es así. No ofrece tregua. Y la natación artística, menos todavía. Las jornadas son maratonianas. Estamos casi más horas dentro del agua que fuera de la piscina. La exigencia es máxima. No obstante, cuando damos el paso, ya sabemos lo que nos espera», afirma la nadadora alicantina, que sigue creciendo.