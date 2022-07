Afronta su sexta temporada como máximo dirigente del club alicantino. Israel González tiene claro los objetivos del club, no solo con el primer equipo, sino con una base que es considerada una de las mejores canteras de España. Su sueño es devolver al equipo a la Plata.

¿Qué valoración hace de la temporada?

Ha sido un año bueno en términos generales, nos clasificamos para la fase de ascenso a Plata pero finalmente nos quedamos en el camino. Nos dolió no haber conseguido el gran objetivo de la temporada pero ya hemos pasado página y estamos muy ilusionados con la próxima temporada y lo volveremos a intentar.

El equipo fue líder durante gran parte de la temporada...

El año anterior también hicimos un buen trabajo durante toda la fase regular pero fallamos en la fase de ascenso en la que nos quedamos a un solo gol de volver a Plata. Este año fuimos muy regulares, sobre todo en la segunda vuelta, pero nos encontramos con equipos que fueron muy superiores en el «play-off». No se puede hacer otra cosa que felicitarles y nosotros seguir luchando porque nunca vamos a arrojar la toalla. No nos rendimos.

¿Ha llegado a dudar en algún momento de la temporada?

La verdad que no, siempre he tenido fe en el equipo y en el cuerpo técnico y he visto muchas ganas y entrega por parte de todos. Siempre hay algún momento durante la temporada en la que las cosas no salen como esperas, pero es normal en todos los equipos. Lo importante es ver que la actitud de todos es la buena y luchar con todas las fuerzas.

A mitad de temporada se decidió cambiar el entrenador y situar a un técnico de la casa como Alejandro Carrillo al frente...

Creímos conveniente en ese momento hacer un cambio en el banquillo y al equipo se le vio otra frescura en la cancha. Confiamos mucho en Alejandro e hicimos un gran papel.

Para esta temporada siguen confiando en el técnico...

Alejandro es de nuestra total confianza, es un técnico de la casa y los jugadores se sienten muy a gusto en la pista. Es fundamental tener un entrenador como él que les transmita confianza y empatía. Nos conocemos desde hace muchísimos años y es la persona ideal para llevar el timón del primer equipo. Tiene claro que el objetivo del club es el ascenso a Plata y hemos configurado la plantilla con ese propósito. Tenemos claro que por falta de trabajo y entrega no va a ser.

Han hecho una importante renovación en la plantilla...

Ha sido algo consensuado entre todos. Hemos tenido claro que era necesario hacer varios cambios en la plantilla y estamos muy contentos con el equipo que tenemos para esta temporada. Estamos muy agradecidos a los jugadores que hemos tenido los últimos años porque se han dejado la piel pero decidimos hacer varios cambios para adaptarnos a la exigencia de una categoría cada vez más complicada porque son muchos los equipos que aspiran a ascender a Plata.

Dos años seguidos cayendo en la fase de ascenso...

Es duro cuando te ves tan cerca, pero en ningún momento se nos ha pasado por la cabeza tirar la toalla. Sabemos que el nivel es muy alto cuando llegas a esa fase de la competición y que la derrota es una posibilidad. Todos luchan por el mismo objetivo. Pero que nadie dude de que lo intentaremos de nuevo porque queremos devolver a Agustinos a la Plata cuanto antes ascendiendo en la pista. Consideramos que es nuestro sitio y estamos trabajando muy duro para ello.

¿Cómo ve la próxima temporada?

Apasionante. Hay equipos que, como nosotros, se han reforzado mucho, y darán mucha guerra. Será fundamental comenzar bien y sobre todo ser muy fuertes en nuestro pabellón.

La Catedral....cualquier aficionado al balonmano sabe lo que se vive en los partidos de casa...

Es una de nuestras bazas. A los jugadores les motiva mucho jugar en un pabellón tan mítico en el que se respira balonmano. Nuestro reto es tratar de llenarlo en cada partido que juguemos en casa. El año pasado ya tuvimos un gran ambiente y no solo con el primer equipo, también en los partidos de las categorías inferiores.

Todo el mundo habla bien de la cantera de Agustinos...

Es nuestro ADN. No se puede entender un club como Agustinos sin su cantera. Estamos orgullosos del trabajo que estamos haciendo con la base, tenemos buenos técnicos que sacan lo mejor de los más pequeños. El sentimiento tricolor lo tienen desde que empiezan con el balón en el colegio. Deportivamente la cantera nos ha dado históricamente grandes resultado a nivel nacional. La pasada temporada nuestras chicas cadetes se proclamaron subcampeonas de España. Les enseñamos a jugar y a ser personas.

Afronta su sexta temporada como presidente del club, ¿Qué balance hace?

Muy positivo, es un honor asumir un cargo de responsabilidad en Agustinos y creo que estamos cumpliendo los objetivos para los que llegamos. Hemos saneado el club tras mucho esfuerzo, hemos crecido desde la base y el primer equipo camina hacia la Plata. Queda todavía mucho trabajo por hacer pero yo creo que hasta el momento el balance es bueno. Yo soy el presidente pero detrás tengo una junta directiva que se entrega por el club y son iguales de responsables de la buena marcha de la Fundación.

El club sigue ganando patrocinadores...

Son fundamentales las ayudas que estamos teniendo de las empresas. Algunas llevan muchos años con nosotros y siguen estando y otras se están incorporando. Les estamos muy agradecidos a todas porque sin ellas no podríamos mantener un presupuesto como el que tenemos.

Agustinos goza de un gran cartel incluso fuera de Alicante...

Es por nuestra forma de trabajar. Cada año se nos ofrecen un gran número de jugadores para jugar en el primer equipo. Es señal de que se están haciendo bien las cosas y seguiremos así.

¿Cómo ve el deporte alicantino en general?

Me gusta mucho la unión entre los distintos deportes alicantinos. Lo considero muy positivo y beneficioso para el deporte. Nosotros siempre hemos estado abiertos a ampliar con el balonmano esta manera de trabajar aprovechando los recursos de las entidades deportivas.