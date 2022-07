Llevaba cerca de tres años avisándolo la Federación Española. Si no se arreglaban los desperfectos del estadio de atletismo Joaquín Villar iba a perder su homologación. Y así ha sido. El lamentable estado que presenta la instalación, la sensación de dejadez que desprende y los desperfectos que se aprecian sin necesidad apenas de entrar en la pista ha hecho que de momento no puedan organizarse competiciones oficiales de atletismo. Las quejas de usuarios, de deportistas de elite y de clubes son prácticamente diarias. Apenas se desplazan ya atletas de primera línea de otros países como sí lo hacían cuando la pista tenía otro aspecto muy distinto. La falta urgente de una reforma se puede apreciar en cada rincón de la zona deportiva aunque el Ayuntamiento es consciente y puso en marcha en 2021 un plan de reformas que está siguiendo su curso, aunque los plazos no son rápidos.

No solo el tartán sufre numerosas grietas con el consiguiente peligro para los atletas, también la jaula de lanzamientos presenta roturas, la arena del foso de salto de longitud no está en condiciones, entre otros múltiples desperfectos. Para colmo, se compró una colchoneta de máxima garantía para el salto con pértiga y los vándalos la quemaron recientemente en una instalación en la que se puede entrar sin problema a cualquier hora del día. También las vallas han tenido que ser reparadas manualmente ante el abandono generalizado que presenta la zona deportiva. No es fácil tampoco practicar atletismo por la noche ante la penumbra de la pista, ya que la mayor parte de los focos no funcionan, una situación que lleva arrastrándose desde hace muchos años sin que se haya podido dar una solución pese a las numerosas quejas de los usuarios que pagan por acceder a la instalación. Sergio Berbegal, entrenador y responsable del Club Atletismo Alicante, considera insostenible la situación. «He pedido que arreglen la pista y la instalación en general en numerosas ocasiones. Es una vergüenza tener esta zona deportiva así por la falta de mantenimiento», señaló ayer el técnico, que ha tenido que encargarse personalmente en una ocasión de traer arena al foso para que los saltadores pudieran realizar su entrenamiento, entre ellos el paralímpico Iván Cano. «Es un peligro los agujeros que de la jaula de lanzamientos porque los discos se pueden salir y golpear en algún usuario», denunció el entrenador, que tiene claro que todos los desperfectos se han producido«por falta de mantenimiento». El Ayuntamiento de Alicante sacó a concurso en septiembre de 2021 la redacción del proyecto de renovación del estadio de atletismo Joaquín Villar, que en su anteproyecto estaba valorado en 1.297.349,90 euros. En la redacción del proyecto se abordaba la renovación de la pista de atletismo de ocho calles y su equipamiento, se iba a crear un pasillo de training de césped artificial, se consolidarían las soleras de hormigón de los perímetros norte, sur y este y se acondicionaría un circuito biosaludable en el jardín sur y el kiosco del jardín norte, entre otras muchas ideas. Además, en un segundo contrato de mejora de eficiencia energética estaba prevista la sustitución de las luminarias para completar esta actuación de puesta al día. De momento, toca esperar a que los plazos del Ayuntamiento sigan su curso. Joaquín Villar: «Me duele ver la pista de atletismo que lleva mi nombre hecha un trapo» «Somos conscientes y se va a hacer una reforma total» José Luis Berenguer, concajal de Deportes del Ayuntamiento de Alicante, es consciente del estado de la instalación y lo achaca «a los muchos años que tienen ya». «Tenemos en marcha una actuación para reformar todo el estadio incluyendo la iluminación, pero los tiempos no los marcamos nosotros», señala Berenguer, quien espera que pueda iniciarse la reforma «en la primera parte de 2023». El concejal no piensa que las deficiencias sean por falta de mantenimiento. «La mayor parte de todo lo que se está degradando es por los muchos años que tiene la instalación igual que pasó con el Pitiu Rochel», señaló.