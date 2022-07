El equipo de la Premier League de los “Wolves” derrotó por 4-0 al Deportivo Alavés en el Estadi Olímpic de La Nucía. Se trataba del primer partido del torneo de fútbol internacional “La Nucía Summer Cup”. El próximo sábado 26 de julio se disputará el segundo partido de este triangular de pretemporada entre los Wolves de la Premier League y el Besiktas de la liga turca.

“La Nucía Summer Cup” es un nuevo evento deportivo organizado por Marbella Football Center, el CF La Nucía y Ayuntamiento de La Nucía, que trae a “La Nucía, Ciudad del Deporte” un triangular de fútbol internacional de primer nivel.

Este torneo se desarrollará del 20 al 26 de julio en el Estadi Olímpic Camilo Cano de La Nucía. Triangular que ha levantado una gran expectación, sobre todo entre la afición inglesa, y se han vendido ya más de 3.000 entradas. Las entradas para los siguientes encuentros están a la venta en https://cflanucia.compralaentrada.com/eventos/

Wolves vence al Alavés

Este triangular de fútbol internacional comenzó ayer por la tarde con el encuentro Wolves vs. Alavés en el Estadi Olímpic, con una gran presencia de público (1.050 espectadores) especialmente ingleses.

Tras un inicio del encuentro bastante igualado, a partir del minuto 20 el Wolverhampton impuso su superioridad física y técnica. En el minuto 20 el defensa alavesista Abqar derribó claramente a Pedro Neto dentro del área y el árbitro decretó penalti. La pena máxima fue transformada por el punta mexicano Raúl Jiménez (ex At. Madrid), que engañó a Owono y adelantó a los británicos en el marcador. Tras el 1-0 el Alavés mejoró en busca del empate, pero en el minuto 42 Pedro Neto anotó el segundo gol para los Wolves de un chut cruzado, justo antes del descanso.

En la segunda parte los carruseles de cambios no cambiaron la tónica del partido, con claro dominio británico, que imponía su superioridad física. En el minuto 51 Daniel Podence sentenciaba el encuentro con 3-0 ante el júbilo de la afición inglesa. En la recta final del partido llegó la mejor ocasión para los blanquiazules en un remate de Abde que entre el portero y el larguero evitaron que se convirtiera en gol. En el descuento llegó el golazo de Kilman, que tras una maradoniana conducción desde el centro del campo, batía al portero del Alavés. Al final 4-0 y victoria para el Wolverhampton Wanderers Football Club (“Wolves”) de la Premier League, a pesar de no jugar los ex blaugranas Adama Traoré y Nelson Semedo.

Wolves: Sarkic; Otto, Coady, Boly, At-Nouri; Neves, Gibbs-White, Moutinho, Dendoncker, Neto; Raúl Jiménez. También jugaron Podence, Kilman, Corbeanu, Collins, Gomes, Cundle, Griffiths, Hodge, Lembikisa y Campbell.

Alavés: Owono; Anderson, Abqar, Lejeune, Duarte; Salva Sevilla, Benavídez, Jason, Guridi, Luis Rioja; y Hara. También jugaron Sivera, Sedlar, Toni Moya, Alkain, Javi López, De la Fuente, Abde, Tenaglia, Abdallahi, Perera y Tomas Mendes.

Goles: 1-0. Min. 22. Raúl Jiménez, de penalti; 2-0. Min. 42. Pedro Neto; 3-0. Min. 51. Daniel Podence; 4-0. Min. 88. Max Kilman.

Árbitro: Ortega Herrera, valenciano. Auxiliado en las bandas por Adrián García y Víctor Moreno. Amonestó a Dendoncker (min. 37) y a Xeber Alkain (min. 92).

Próximo partido Wolves vs Besiktas

En el segundo partido se enfrentarán Wolves vs. Besiktas el próximo sábado 23 de julio a las 19 horas en el Estadi Olímpic de La Nucía. Cerrará el triangular el martes 26 de julio a las 19 horas con el partido entre el Alavés y el Besiktas.

Las entradas se pueden comprar a través de este enlace: https://cflanucia.compralaentrada.com/eventos/

Fútbol de primer nivel en La Nucía

Los aficionados al fútbol de La Nucía y comarca de la Marina Baixa tienen la oportunidad de ver en directo en el Estadi Olímpic, tres partidos de primer nivel futbolístico europeo, gracias al torneo “La Nucía Summer Cup”. En este triangular amistoso de fútbol internacional participa el Wolverhampton Wanderers Football Club (“Wolves”) de la Premier League del ex blaugrana Adama Traoré, de los portugueses Rubén Neves, Moutinho o Nelson Semedo (ex Barça), el español Jonny (ex Celta) o el mexicano Raúl Jiménez (ex At. Madrid).

También está el Besiktas de Estambul. El equipo turco es uno de los más laureados de la Superliga de Turquía con 16 ligas y 10 copas. Es un habitual de la Champions League y por él han pasado los españoles Guti o Vicente del Bosque por su banquillo. En su plantilla actual destacan el extremo portugués Gedson Fernandes, el defensa marroquí Romain Sais y el delantero holandés Wout Weghorst, así como los brasileños Souza y Welinton y el portero turco Günok (internacional con su selección desde 2012).

Completa el triangular el Deportivo Alavés, recién descendido a Segunda División. El equipo dirigido por Luís García en el banquillo tiene como objetivo retornar a “La Liga” y para ello cuenta con una gran plantilla.