Interés existe. Bragarnik ha reforzado la oferta que ya hizo el pasado año al Eibar por Edu Expósito, un centrocampista con proyección y muy técnico. Ahora bien, el Elche sabe que va a ser muy complicado por diversas cuestiones.

El Girona va por delante en la pugna y, lo que es más decisivo, su club no quiere dejarlo marchar a cualquier precio y está jugando las cartas adecuadas. De hecho, ayer, el Eibar reconocía que hay interés de algunos equipos, pero que no van a dejar marchar al futbolista a cualquier precio porque lo consideran como «muy importante» y «diferencial» para su conjunto, como explicaba a la agencia Efe el director deportivo César Palacios.

Este dirigente del club vasco también aclaró que Edu Expósito no fue convocado para el último partido amistoso por tener problemas musculares, no para reservarlo ante una posible salida. Reconocí además que el Girona se ha interesado por el centrocampista, pero que el Eibar no va a vender si no lo considera necesario, porque «siempre haremos lo que sea mejor para el club». Según pudo conocer ayer tarde este periódico, el Elche estaría dispuesto a hacer un esfuerzo por traer a un jugador que gusta a Francisco y al propietario, pero no es Bragarnik un agente de entrar en pujas, por lo que desde el club ilicitano saben que no va a ser fácil que se pueda concretar este refuerzo.