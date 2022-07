El exjugador del Real Madrid Clarence Seedorf fue uno de los invitados a la celebración del X Aniversario de Mauro Restaurant. Fue un evento que tuvo por lait motiv One Night To Be a Celebrity, una cita con focos, fotógrafos, música en vivo, exquisita comida y un largo etcétera. Mauro Restaurant se posiciona como un ambicioso espacio gastronómico con un servicio excelente liderado por el director del área de Restauración Sergio Hernando y gestionado por Evgenya Biryukova junto con Tomás Ledezma a la batuta en los fogones de una cocina que no deja indiferente a nadie. Forty Gestión fue creada por cuatro hermanos emprendedores con una obsesión por el gusto de hacer las cosas bien hechas. Forty está dedicada desde hace más de 30 años a proyectos de restauración, ocio y organización de eventos. Los hermanos han recorrido un cambio de constante crecimiento y búsqueda de la excelencia y siempre se han caracterizado por rodearse de los mejores compañeros de viaje.