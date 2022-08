A sus 20 años recién cumplidos es la gran referencia remera de la Comunidad Valenciana. Ana Navarro, bicampeona de España de Remo Olímpico, lo tiene todo para llegar muy lejos en este deporte. De momento, es integrante del equipo nacional en el Centro de Alto Rendimiento de La Cartuja, en Sevilla, donde entrena diariamente. Tras el fantástico resultado y revalidar los dos títulos del campeonato de España de 2021, fue convocada con el equipo absoluto para la III Copa del Mundo en Lucerna, Suiza, donde compitió a un gran nivel. Junto a Rocío Laó la pareja se clasificó en doble scull ligero para la final B tras ser cuartas en las eliminatorias, segundas en la repesca y cuartas en semifinales, aunque no pudieron disputar la última regata al no superar el peso límite.

Su primera participación en la competición internacional mencionada se saldó con una meritoria séptima posición tras imponerse en la final B, apenas hace dos meses en Serbia. Ahora tiene en mente el campeonato de Europa absoluto en la modalidad de doble skull ligero en Múnich que se disputa la próxima semana.

Desde el año 2017 con su primera convocatoria ha participado en europeos, mundiales y Copas del Mundo, siendo nominada en varias ocasiones en la gala del deporte. En la reciente edición de la Gala de la Federación de Remo de Andalucía recibió mención a la internacionalidad.

Sus inicios en este deporte fueron en el Real Club de Regatas y su actual club es el Náutico de Sevilla. Una remera alicantina internacional por España.

Durante las últimas temporadas, el crecimiento de la alicantina Ana Navarro ha sido meteórico, exponencial. Entre los éxitos logrados, destacan el título de campeona de España absoluta de doble scull en 2021, la séptima plaza en cuatro sin timonel en el Mundial sub-23 de 2021 o el oro en el Campeonato de España junior en la modalidad de skiff en 2019. «Aún soy sub-23 de tercer y penúltimo año. Pese a esto, he tenido la oportunidad de defender al remo español en los grandes eventos absolutos de esta temporada. Para mí, es una enorme satisfacción. El objetivo es acabar la prueba de doble scull entre las 9 primeras posiciones en todas las competiciones. También quiero ir arañando décimas al crono. Es decir, mejorar la marca competición tras competición. Y, por supuesto, dar siempre la mejor versión para que el equipo se mantenga durante el año y no experimente cambios», comentó Ana Navarro en declaraciones a la web del Proyecto FER.

La alicantina entrena con el equipo nacional desde septiembre de 2019 y viaja a Alicante en contadas ocasiones. «Ahora mismo, estoy dentro de la categoría ligera, que va desde los 57 hasta los 61 kg. Me he especializado en la prueba de doble scull. Soy una deportista que no tiro la toalla con facilidad. Soy muy perseverante y cabezota. Por contra, soy muy nerviosa y autoexigente. En lo físico, tengo bastante potencia, resistencia y elasticidad. Quizás, mi punto débil es la coordinación de los movimientos», comentó la deportista alicantina, que es una de las nuevas caras del FER.

En poco tiempo, se ha convertido en una de las revelaciones del remo absoluto. Desde Sevilla, donde entrena duro, tiene metas muy ambiciosas en este deporte. De momento, todos sus sentidos están enfocados en el campeonato de Europa absoluto que se disputa la próxima semana en Múnich. Ana Navarro viaja con la máxima ha experimentado una enorme progresión.