Tres ciclistas alicantinos representarán a la provincia en el Europeo de ciclismo que arranca este jueves en Múnich. El primero en debutar será el corredor de San Vicente Alejandro Martínez, que compite en pista. Tras el lo harán los torrevejenses Manuel Peñalver y Sandra Alonso, que buscarán acabar entre los mejores en la prueba de ruta. Máxima ilusión en los tres ciclistas en una prueba que reúne a los mejores especialistas del continente.

El velocista Alejandro Martínez competirá en las pruebas de Velocidad por Equipos e Individual, Km CRI y Keirin. El ciclista alicantino, que compite este jueves en su primera prueba, se colgó el bronce en la prueba del kilómetro contrarreloj en la primera Copa de Naciones de Glasgow y es uno de los especialistas del equipo español en pruebas de velocidad. Una sensacional actuación en el Kilómetro CRI, tanto en la clasificatoria de la mañana como en la final de la tarde que le permitió tornar en realidad el sueño de verse en el cajón de esta edición 2022 de la Copa de las Naciones.

A sus 24 años, el alicantino ha conseguido en el velódromo escocés el mejor resultado de su todavía incipiente trayectoria deportiva. El deportista alicantino ha confirmado que se encuentra especialmente cómodo en la disciplina de 1 km contra reloj. De hecho, en 2020, ya fue quinto en el Europeo sub-23. Y en 2021, repitió la quinta plaza en el Campeonato de Europa absoluto y ocupó la séptima posición en el Mundial absoluto. El bronce alcanzado en Glasgow refleja el crecimiento de Alejandro Martínez, ya centrado en el Europeo.

«Aspiro a mostrar mi mejor versión de siempre. Estar tranquilo, no presionarme y plasmar todo lo que hemos entrenado. No quiero decir un resultado concreto. Me encuentro muy bien, pero no sé en qué plaza acabaré, porque hay grandes rivales y competencia», afirma el ciclista en declaraciones a la web del Proyecto FER.

Por su parte, Manuel Peñalver competirá este domingo en la prueba de ruta. El ciclista de Torrevieja ya está totalmente recuperado de la fractura de codo que se produjo en abril en el Tour de Turquía por culpa de un transeúnte que se metió literalmente en medio del pelotón. Especialista en disputar el final de etapa al esprint, está ante una oportunidad de llegar lejos en el Europeo. Su ultima carrera fue la Vuelta a Burgos en la que una caída masiva le privó de disputar un esprint que le pudo dar una nueva alegría. Ahora, el corredor del Burgos BH centra todas sus energías en la cita continental.

Quien ya tiene un gran respeto en el pelotón internacional es la torrevejense Sandra Alonso, que busca medalla en el Europeo tras participar recientemente en el Tour de Francia. Terminó la prueba en la 44º posición, siendo la segunda española con mejor puesto de la competición. En Múnich competirá en la crono de 24 kilómetros y en la prueba de ruta los días 17 y 21 de este mes.

Alonso ha sumado este año a su palmarés la medalla de bronce en los Juegos del Mediterráneo en la prueba de línea femenina en un recorrido de 80 kilómetros. Además, consiguió doble medalla en el Campeonato de España élite sub23 celebrado en Mallorca. Se encuentra a sus 23 años en el mejor momento de su carrera deportiva con un 2022 espectacular.

Sandra, que este año ha fichado por el Ceratizit alemán, ha sido 13 veces campeona de España de distintas modalidades: carretera, pista y MTB. En 2020 quedó décimo segunda en el Campeonato de Europa de ciclismo en Ruta y cuarta en Pista. Tres ciclistas alicantinos que viajan a Múnich con la máxima ilusión y en plena forma en busca de situarse entre los primeros en una cita que congregará a lo más destacado del panorama continental.