José Luis Gayà no se ha callado y ha alzado la voz contra la injusta sanción que el TAD ha mantenido sobre él. El capitán del Valencia CF, respaldado por Sean Bai, Miguel Ángel Corona, Gennaro Gattuso, los capitanes de la plantilla, Ricardo Arias y Bossio, ha mostrado su indignación ante lo que se considera un "agravio comparativo".

El primero en hablar ha sido Sean Bai, demostrando que el club está junto a Gayà en este tema. El propio jugador ha especificado que "no tiene miedo a dar su opinión" además de "defenderse" ya que considera que "no se ha tratado bien" el proceso.

Precisamente el capitán del Valencia ha hecho hincapié en el tiempo que ha tardado el TAD en confirmar el castigo al valencianista, a solo unos días del inicio de liga. "No entiendo las formas. El València presentó ese recurso y han tardado 42 días en contestar. El TAD se ha reunido seis veces. Y hasta la séptima no sacaron mi tema. Eso no me ha gustado para nada. Yo también podría haberme preparado de otra manera", ha afirmado visiblemente "triste" y "decepcionado".

Asimismo el de Pedreguer considera "desproporcionada" la sanción y avisa para esta temporada: “Estoy pensando en qué va a pasar este año cuando la gente salga a hablar. Si todo sigue igual deberían sancionar a muchos jugadores. Es una cosa que he pensado y que se va a ir viendo. Hay otros compañeros que han dicho cosas peores que la mía y no ha pasado nada"

La RFEF, Luis Enrique y el Mundial

Respecto a la posibilidad de perderse el Mundial ha dejado claro que "no ha hablado" con Luis Enrique, ni tampoco con Rubiales. En ese sentido Gayà también ha manifestado que "no se le ha transmitido" que la RFEF y el Valencia CF tengan una mala relación.

El capitán blanquinegro no se ha querido mojar pero sí ha dejado claro que va a luchar por el sueño de estar en Catar: "Sé que es un hándicap el no empezar jugando. Pero voy a luchar por mis sueños. La ilusión de todo niño es poder jugar un Mundial"

Las mejores frases de la rueda de prensa de Gayà: