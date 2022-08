El ciclista de Xàbia Juan Ayuso formará parte del equipo de UAE Team Emirates para disputar la Vuelta a España, que se celebrará entre el 19 de agosto y el 11 de septiembre de 2022, por lo que hará su debut en una carrera de tres semanas a sus 19 años, acompañado de su compatriota Marc Soler y liderados por el portugués Joao Almeida, con la principal baja del esloveno Tadej Pogacar.

La escuadra presentó este sábado sus ocho corredores que maneja el director del equipo, Matxin Fernández, para disputar la tercera Gran Vuelta de la temporada. Los elegidos son Pascal Ackermann, Joao Almeida, Juan Ayuso, Brandon McNulty, Sebastian Molano, Ivo Oliveira, Jan Polanc y Marc Soler.

El equipo acude a la carrera con un equipo dinámico que intentará ser protagonista en múltiples terrenos, con Joao Almeida capaz de hacer una gran demostración y Pascal Ackermann liderando la línea en los sprints.

"Es mi primera Vuelta y estoy muy ilusionado por empezar. Los últimos meses no han sido fáciles y mi condición no ha estado al 100%. En la Vuelta a Burgos terminó con una nota alta y fue un buen impulso para la confianza para tomar la victoria en el último día. Me sentí como si me hubiera montado en esa carrera", apuntó Almeida.

Peñalver correrá con el Burgos-BH

Ayuso no será el único representante de la provincia en la Vuelta. El torrevejense Manuel Peñalver, que este domingo disputa con la selección el Campeonato de Europa, también está previsto que tome la salida la próxima semana. En su caso lo hará con los colores del Burgos-BH. A los 23 años, Peñalver debutará en una grande, tras haber estrenado su palmarés profesional en 2018 con una victoria de etapa en la Vuelta a China. Este año ha sido segundo en una etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana y dos «top ten» en la Volta a Catalunya.

La carrera saldrá de Utrecht, en los Países Bajos, el 19 de agosto, antes de dirigirse al sur de España y terminar en Madrid el 11 de septiembre, con un recorrido de 3.280 kilómetros. Hay que recordar que la décima etapa será una contrarreloj individual con salida en Elche y meta en Alicante, de 31 kilómetros.